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洛杉磯快艇隊老闆史蒂夫·巴爾默（Steve Ballmer）針對日前因涉及當家球星雷納德（Kawhi Leonard）規避薪資上限風波，遭NBA聯盟祭出重罰一事，態度發生180度大轉彎。快艇球團今（14）日正式發布聲明，宣布將放棄所有法律行動，全盤接受聯盟的懲處決定，包括被沒收5個首輪選秀權，並表示已繳納3000萬美元的罰款。在此之前，快艇曾揚言要對這項懲處抗爭到底，但如今巴爾默決定讓事件落幕。ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露了巴爾默的最新聲明：「這對所有與快艇有關的人來說，都是一段非常艱難的時期，我對此深感遺憾。我想向我們的球迷、員工以及其他NBA球隊老闆道歉，因為這件事造成了干擾與困擾，作為球隊的主要老闆，我願意承擔責任。」巴爾默在聲明中證實，球團已向NBA明確表態會遵守聯盟的裁罰，並已繳納罰款。他坦言，雖然球隊對調查報告中的部分結論仍有分歧，但這已不是他想聚焦的地方。「球隊老闆應該給予支持，而不是製造干擾。我們承諾將把這一頁翻過去，繼續前進。」快艇隊先前的立場相當強硬，在調查報告出爐時，球團不僅強烈拒絕接受調查結果，更曾致信NBA總裁席爾瓦（Adam Silver），痛批這是一場充滿偏見的「獵巫行動（Witch hunt）」，甚至揚言要尋求一切法律途徑來對抗這項「極度不公」的裁決。然而，快艇實際上能反擊的選項相當有限。NBA在長達35頁的調查報告中出示了具體證據，指出快艇透過提供球隊業務等方式，促成雷納德與第三方供應商之間的私下交易。此外，聯盟的懲處是與球員工會達成協議後做出的「最終且具有約束力」之決定，NBA規章中並沒有提供對此類調查結果提出上訴的途徑。在無路可走的情況下，巴爾默最終選擇了妥協。這起薪資違規醜聞讓快艇付出了極為慘痛的代價，他們遭聯盟沒收5個首輪選秀權。巴爾默個人遭重罰3000萬美元，並被處以禁止參與所有聯盟與球隊活動一年的禁令。涉事的雷納德也遭罰款70萬美元，其他相關球團員工同樣面臨懲處。儘管球隊在未來幾年將面臨選秀權短缺的困境，巴爾默仍展現出帶領球隊走出陰霾的決心。「我們面臨的挑戰十分艱鉅，但我們的決心同樣堅定，」巴爾默表示：「我們將繼續建設球隊並投資我們的社區，球迷的信任是我們的首要任務。憑藉天賦異稟的陣容、優秀的團隊以及清晰的願景，我確信我們能在最高水準的舞台上競爭，並成為一支讓球迷引以為傲的球隊。」