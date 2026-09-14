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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前赴東京成立「日本後援會」，致詞時談到台灣各地飲食文化，突然笑稱自己真的受不了中南部食物的甜度，還幽默補上一句「但是，我是選台北市長，所以應該還好」，逗得現場來賓笑聲不斷。沒想到這段發言被剪成影片後在Threads引發熱議，連總統賴清德都親自現身留言，讓話題瞬間再升溫。沈伯洋當天談到台灣南北飲食差異時，先從粽子話題開講，笑說每年南北粽都能掀起一番爭論，而且始終沒有結論，現在甚至還衍生出中部粽、潮州粽等不同流派，他接著自嘲：「像我後來也變得越來越愛戰了，就我真的覺得中南部食物真的太甜了，我真的是很受不了，但是，我是選台北市長，所以應該還好。」說完自己也忍不住大笑，趕緊向現場喊「拍謝拍謝，不好意思」。這段互動十足的致詞片段隨後在Threads引發熱烈討論，「日本後援會變成戰南北的脫口秀，我是真的很喜歡沈伯洋爽朗的笑聲，非常溫暖有感染力」、「他笑完我接著笑，然後一直看一直笑」、「我也好愛他的笑聲」、「這影片看了要十次，我的天」，隨後也引來中華職棒會長蔡其昌回應「我不要投沈伯洋了」，高雄立委黃捷也調侃「好氣喔！怒投賴瑞隆」。更有趣的是，該篇貼文還釣出賴清德親自現身，在留言寫道：「留南部的鄉親看，就是這個人說中南部的食物太甜！」並附上一張手指前方的照片，頓時讓網友笑翻，該留言也迅速累積2.3萬人按讚。沈伯洋原本一句自嘲式玩笑，意外從東京一路燒回台灣，成為近期社群上的熱門話題。