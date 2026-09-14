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▲ 柯志恩今天舉行「大風起—919首場大造勢記者會」，現場除了發表「有志一同」限量競選小物，也正式推出競選主題曲《世界高雄》，並邀請運動賽事啦啦隊現場表演。（圖／翻攝畫面）

▲ 國民黨高雄市長候選人柯志恩將於這週六（19日）啟動三山造勢，首場萬人造勢活動將於鳳山登場。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩將於這週六（19日）啟動三山造勢，首場萬人造勢活動將於鳳山登場，柯志恩也於今（14）日上午與30多位黨籍議員及候選人於衛武營前合體站路口，向上班、上課市民朋友拜票與問早請安，展現國民黨團結氣勢。隨後，柯志恩也於市黨部舉行記者會，同步發表限量競選小物及競選主題曲。呈現充滿希望的造勢與團結風格。柯志恩今天在結束路口拜票行程後立刻返回國民黨高雄市黨部舉行「大風起—919首場大造勢記者會」，現場除了發表由高雄在地青年團隊設計規劃的「有志一同」限量競選小物，也正式推出由金鐘音樂人吳坤龍操刀的競選主題曲《世界高雄》，並邀請運動賽事啦啦隊現場表演。柯志恩競選辦公室發言人黃騰憲表示，這次推出的競選小物包含T恤、帽子與運動毛巾，設計核心概念為「有志一同」，其中的「志」不僅代表柯志恩，更象徵大家對高雄走向世界擁有共同的志向與期待。也希望這不只是傳統的選舉紀念品，而是大家平時就能穿戴出門、融入日常生活的品味配件。另外，柯志恩競選主題曲《世界高雄》特別邀請深耕高雄文化、長期投入運動賽事應援曲創作的在地音樂人吳坤龍老師操刀，曲風呈現輕快勵志風格，整體旋律昂揚且富有渲染力，呈現充滿希望的造勢與團結風格。柯志恩表示，自己過去主持節目曾獲得金鐘獎，而吳坤龍老師同樣擁有金鐘肯定，兩人合作可謂「金鐘加持」的特別緣分。柯志恩強調，這首歌結合本次競選主軸「夢想海港、世界雄心」，不僅展現高雄人的熱情，更唱出這座城市勇敢走向世界的氣勢。柯志恩指出，她希望為這座城市帶來不一樣的選舉文化，擺脫傳統對立、攻擊與謾罵，轉而透過光榮與快樂，帶領高雄具備世界雄心，走向夢想海港。目前《世界高雄》MV 已於柯志恩的Facebook、YouTube等平台公開，並同步上架至各音樂串流平台，歡迎所有鄉親一起來唱。隨著選戰進入倒數階段，柯志恩也宣布將於9月19日下午3點，在捷運鳳山西站旁舉辦這次選戰的第一場大型萬人造勢大會。並邀請柯志恩競總主委前立法院長長王金平、台北市長蔣萬安以及新北市長候選人李四川等重量級嘉賓到場助講，「北高連線」齊力為柯志恩站台拉票。