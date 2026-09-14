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台灣手搖界公認最低門檻是50嵐！眾人喝過全認同

只有50嵐幾乎沒在出新品，也沒有在跟IP聯名，但現在卻一樣活很好？

▲網友熱烈討論50嵐的生存之道，結果不少人都認爲50嵐就是手搖界的最低門檻、手搖界鼎泰豐等。（圖／記者蕭涵云攝）

50嵐靠雞排攤附設飲料店發跡！轉型成功「搖出31年江山」

在1994年創辦人馬邵維（原名馬瑞東）在母親加盟的雞排店前賣果汁、飲料，在1995年時馬邵維就把自己販售飲料攤販取名為50嵐

就算不常常推出新品、不太跟IP、其他品牌聯名，但憑藉親民不過分漲價的價位，到現在還是成為許多人日常愛喝的手搖店之一

▲50嵐原本只是依附在雞排攤旁邊販售的飲料小攤位，沒想到如今已經是620家分店的老字號手搖飲。（圖／記者蕭涵云攝）

50嵐的魅力連韓星都淪陷！Rosé成最佳代言人、金智媛狂吸珍奶

能像50嵐這樣長青、品質又穩定的手搖飲也真的是不多見，被公認是台灣手搖界的門檻根本一點都不為過。

▲BLACKPINK演唱會Rosé朴彩英SOLO大喝手搖飲料50嵐，粉絲當時讚爆「從來不打廣告的五十嵐這次賺爛了」。（圖／讀者提供）

台灣手搖飲店品牌超過上百個，每次大家要喝飲料時最常聽到的就是：「要喝哪一間？」現在市面上不僅有傳統老牌、網紅創立品牌，也有許多新興的社群口碑爆紅的飲料店，選擇真的非常多元。然而就有網友討論：「發現50嵐幾乎沒有跟任何IP聯名過，但至今還是活得非常好。」貼文引爆廣大迴響，不少人都給予點評表示：「50嵐一直都是手搖界的鼎泰豐啊，品質最穩定那種」、「50嵐就是手搖飲的最低門檻，比它難喝都請關店。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「突然發現，所有飲料店中，」、「每次只要喝到那種很難喝的網紅飲料店，都會很後悔為什麼不點50嵐就好了」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「以前還會覺得50嵐很貴，現在看來最便宜又好喝」。可能很多人不知道50嵐的來歷，，沒想到飲料生意越來越好，直到1997年馬家大哥、二姐籌備之下，在台南新孝路開設第一間模範店，50嵐從路邊的攤位變成店鋪經營。如今50嵐已經在全台各地有超過620家分店，品牌創立邁入第31年，在面對近幾年手搖市場競爭這麼激烈的情況下，50嵐依舊保持非常高品質的飲料水準，，讓自己在手搖界仍保有一片江山。除了台灣人很愛喝，過去許多韓星來台也都要點上一杯50嵐的手搖飲，其中像是BLACKPINK的成員Rosé去年到高雄開唱時，輪到自己要SOLO時，在後台一邊吃鳳梨酥，一邊拿著超大杯的50嵐猛吸，隨後登台嗨唱名曲〈APT.〉，當時就有不少粉絲笑稱：「50嵐要給Rosé代言費了啦！」、「選50嵐給Rosé喝真的是明智之舉，最佳代言人。」另外還有以《淚之女王》爆紅的金智媛，2024年到新加坡去工作時，也有粉絲捕捉到她跑到當地的50嵐海外分店點餐，當時她點了一杯珍珠奶茶，結果沒一下子就喝光光，顯見其飲料非常對她胃口。只能說，現在飲料品牌百百種，