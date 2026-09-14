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LINE記事本今起2類貼文停止新增

LINE強調，9月14日不會刪除任何既有資料，只是停止建立上述2類內容。一般文字、照片、影片、貼圖及網址連結等記事本功能，仍可繼續使用。

▲LINE記事本的「文字卡片」功能，將自9月14日起停止支援新增，10月7日後背景卡片將不再顯示，但其中的文字內容仍會留在記事本內。（圖／手機截圖）

文字背景卡片會消失嗎？文字內容仍會保留

10月7日起刪除部分記事本舊資料

▲LINE聊天室建立投票後，系統目前會自動將投票內容發布至記事本；9月14日起投票功能仍可使用，但不會再自動產生記事本貼文。（圖／LINE提供）

LINE「C位」換人！VOOM改由逛逛接手

「逛逛」整合4大電商服務

▲原本位於LINE App底部中央「C位」的VOOM短影音平台，近期陸續改由全新「逛逛」接手。（圖／手機截圖）

LINE用戶注意，今（14）日起有2大變動正式上路，聊天室「記事本」停止支援建立文字背景卡片，投票內容也不會再自動同步至記事本，此外，原本位於LINE App底部中央「C位」的VOOM短影音平台，近期陸續改由全新「逛逛」接手， LINE也預告，VOOM將於9月30日上午10時在台灣全面結束服務，部分記事本舊資料則會在10月7日起刪除。LINE聊天室內的「記事本」可供成員共同保存文字、照片、影片及重要資訊，不容易像一般聊天訊息一樣被洗版。不過，配合服務營運政策調整，LINE自今天起停止支援2項功能：過去已建立的文字背景卡片目前仍可查看，但LINE預計自10月7日起移除卡片樣式，原本寫在卡片內的文字則會保留，貼文並不會遭到刪除，若用戶過去使用彩色背景卡片貼文字，10月7日後背景卡片將不再顯示，但其中的文字內容仍會留在記事本內。除了移除文字背景卡片樣式，LINE預計從10月7日起刪除部分既有記事本內容，包括：若記事本中存有重要的投票結果、聚會日期、VOOM分享內容、留言或表情回應，建議在10月7日前先截圖或另行保存，以免資料刪除後無法復原。除了記事本功能縮水，近期不少用戶打開LINE後，也發現App底部中央的「C位」已經換人。原本占據中央頁籤的短影音服務VOOM，陸續改由全新「逛逛」接手，VOOM則暫時移至「主頁」中的服務列表。由於LINE採分批方式更新介面，不同帳號看到新頁面的時間可能不一樣。如果底部仍顯示VOOM，可先到App Store或Google Play確認LINE是否已更新至26.9以上版本；若已是最新版本仍未出現，就要等待系統後續開放，無法自行手動切換。根據LINE官方公告，LINE VOOM將於9月30日上午10時在台灣正式結束服務。屆時用戶將無法開啟VOOM頁面、發布或瀏覽貼文，也不能查看及復原自己過去發布的內容。曾在VOOM發布重要文字、照片或影片的用戶，須在9月30日前提出備份申請。「逛逛」是LINE打造的生活消費頁面，整合LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊及官方帳號商店4大服務。用戶點開「逛逛」，即可查看專屬折價券、品牌紅包、人氣商品及旅遊行程，也能查找免費貼圖與LINE POINTS獎勵活動。頁面還會根據近期瀏覽紀錄及常逛商店，推薦可能感興趣的商品與優惠。