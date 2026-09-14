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新北市長侯友宜今（14）日赴議會進行市政總質詢，對此民進黨議員戴瑋姍、顏蔚慈、蘇錦雄與張錦豪送上鏡屏，上頭寫道「功在新北」，誇讚其滿意度高達7成，非藍營支持度滿意度也高達6成，並遞上競總成立邀請函，大讚侯友宜是全民市長，希望有這榮幸邀請市長出席。侯友宜則回應表示，只要努力拚市政，都會心想事成高票當選。戴瑋姍質詢時誇讚侯友宜滿意度高達7成，非藍營支持度滿意度也高達6成，對此要給予掌聲與鼓勵，代表市民對其評價是正向的，並詢問侯友宜任期即將滿8年，可否舉出三項最自豪的政績？侯友宜回應，任期還有102天就繼續努力，很多事情沒有做完，像是板橋醫療園區等，沒有什麼最滿意的政績，不是自己說滿意就滿意，而是要給市民評價，人生50幾年都在工作，就是努力把事情做好，好不好不是由他評價，「還有102天，繼續努力做到最好」。對此議員們送上鏡屏「功在新北」，此外人手一張競總成立大會邀請函，張錦豪表示，恭喜市長民調這麼高，大讚是「全民市長」，因此提出邀請，是否有這個榮幸請侯友宜參選個各自競選總部成立大會，再請秘書處幫忙安排時間。侯友宜回應，只要努力拚市政，都會心想事成高票當選，謝謝議員。戴瑋姍則在旁補充「路過也很開心喔！」