中秋節烤肉是每年過節必備環節，其中白吐司更是烤肉時的萬用食材，不論是夾烤肉、香腸、生菜或各種配料都相當搭。但近日有民眾表示，分享中秋烤肉全新吃法，推薦將白吐司改成萬家福Nakery（舊名家樂福）旗下產品「鹽可頌」，不只夾肉一起吃十分百搭，口感也變得更高級，引來大票老饕認證，甚至有人曾購買5包回家，成為全新烤肉食材首選。
中秋烤肉不烤白吐司！內行改推「隱藏麵包」百搭高級：已買5包
一名網友近日在Threads發文，表示建議大家今年中秋節不要再烤白吐司配肉吃，推薦改以「鹽可頌」夾肉配著吃，大讚口感「蕭勒賀呷！」更在留言透露購買的是萬家福Nakery（舊名家樂福）的鹽可頌。
貼文曝光後，瞬間引來一票老饕認證，「發現得太晚了！鹽可頌夾什麼都很好吃」、「真的瞬間高級起來」、「基本上只回購鹽可頌，價格實惠，口味香氣都很棒」、「推薦，我們家很愛吃這個，已經買過5包了」；但也有人提不同看法「你猜猜為什麼要買白吐司，因為可以降低烤肉成本，讓吃不飽的人吃粗飽，你用鹽可頌不就增加成本了」。
萬家福Nakery鹽可頌爆紅！一包188元高CP值：神級吃法曝光
老饕們大力推薦的鹽可頌，是由萬家福烘焙品牌「Nakery裸焙坊」推出的超人氣週末限定烘焙商品，被評價好吃程度不輸專業麵包店，其口感外脆內軟，咬起來扎實帶點彈性與咬勁，不會過於軟爛，甚至還帶點淡淡的奶油香與微微的鹹味，整體不油膩。
該款鹽可頌除了口感驚人、成分單純以外，親民的佛心價格也是熱賣關鍵，相較於外面麵包店一顆動輒40到50元起跳，萬家福一袋6個只要188元，等於一顆約落在31元，高CP值讓人一拿就是好幾袋，成為許多人逛家樂福必搶的隱藏版美食。
值得一提的是，還有老饕推薦其他神級吃法，建議當天沒吃完可先用鋁箔紙將麵包包起來，並放入冰箱冷凍保存，要吃時再將整個拿出來，並把鋁箔紙打開攤平，放進烤箱以180度烘烤3至5分鐘，也可以微波20秒再烤1分鐘，就能恢復酥脆的口感，內層奶油香氣也會撲鼻而來。
萬家福鹽可頌周末限定難買！單顆31元比白吐司還貴
萬家福Nakery鹽可頌網路評價普遍良好，但因屬於週末六、日限定出爐的商品，常常買不到或需要碰運氣，加上不可單買，一次必須購買整袋6入裝，對於不少想嚐鮮或人口較少的消費者感到困擾。
雖然其口感良好，被認證可以取代白吐司來當作烤肉包肉的新選擇，但許多人點出成本問題，一包6個就要188元，價格明顯比一般白吐司高，若是多人烤肉想一次準備大量麵包，整體花費恐怕不便宜。加上鹽可頌本身份量不小，夾入烤肉、生菜等配料後更有飽足感，通常吃上一個就已經八分飽，若單純以價格與份量來看，白吐司依舊是比較划算的選擇。
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一名網友近日在Threads發文，表示建議大家今年中秋節不要再烤白吐司配肉吃，推薦改以「鹽可頌」夾肉配著吃，大讚口感「蕭勒賀呷！」更在留言透露購買的是萬家福Nakery（舊名家樂福）的鹽可頌。
萬家福Nakery鹽可頌爆紅！一包188元高CP值：神級吃法曝光
老饕們大力推薦的鹽可頌，是由萬家福烘焙品牌「Nakery裸焙坊」推出的超人氣週末限定烘焙商品，被評價好吃程度不輸專業麵包店，其口感外脆內軟，咬起來扎實帶點彈性與咬勁，不會過於軟爛，甚至還帶點淡淡的奶油香與微微的鹹味，整體不油膩。
值得一提的是，還有老饕推薦其他神級吃法，建議當天沒吃完可先用鋁箔紙將麵包包起來，並放入冰箱冷凍保存，要吃時再將整個拿出來，並把鋁箔紙打開攤平，放進烤箱以180度烘烤3至5分鐘，也可以微波20秒再烤1分鐘，就能恢復酥脆的口感，內層奶油香氣也會撲鼻而來。
萬家福Nakery鹽可頌網路評價普遍良好，但因屬於週末六、日限定出爐的商品，常常買不到或需要碰運氣，加上不可單買，一次必須購買整袋6入裝，對於不少想嚐鮮或人口較少的消費者感到困擾。
雖然其口感良好，被認證可以取代白吐司來當作烤肉包肉的新選擇，但許多人點出成本問題，一包6個就要188元，價格明顯比一般白吐司高，若是多人烤肉想一次準備大量麵包，整體花費恐怕不便宜。加上鹽可頌本身份量不小，夾入烤肉、生菜等配料後更有飽足感，通常吃上一個就已經八分飽，若單純以價格與份量來看，白吐司依舊是比較划算的選擇。