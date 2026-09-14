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中秋烤肉不烤白吐司！內行改推「隱藏麵包」百搭高級：已買5包

▲有民眾推薦中秋烤肉以鹽可頌取代白吐司，意外引起大量迴響。（圖／萬家福（家樂福）商品網友真心話臉書）

萬家福Nakery鹽可頌爆紅！一包188元高CP值：神級吃法曝光

是由萬家福烘焙品牌「Nakery裸焙坊」推出的超人氣週末限定烘焙商品，被評價好吃程度不輸專業麵包店

▲萬家福Nakery鹽可頌一袋6個只要188元，等於一顆約落在31元。（圖／萬家福（家樂福）商品網友真心話臉書）

相較於外面麵包店一顆動輒40到50元起跳，萬家福一袋6個只要188元，等於一顆約落在31元，高CP值讓人一拿就是好幾袋

建議當天沒吃完可先用鋁箔紙將麵包包起來，並放入冰箱冷凍保存，要吃時再將整個拿出來，並把鋁箔紙打開攤平，放進烤箱以180度烘烤3至5分鐘，也可以微波20秒再烤1分鐘

▲萬家福鹽可頌吃法多元，不少人建議可以透過烤箱加熱，以180度烘烤3至5分鐘，就能讓外皮酥脆，並散發奶油香氣。（圖／萬家福（家樂福）商品網友真心話臉書）

萬家福鹽可頌周末限定難買！單顆31元比白吐司還貴

但許多人點出成本問題，一包6個就要188元，價格明顯比一般白吐司高，若是多人烤肉想一次準備大量麵包，整體花費恐怕不便宜。加上鹽可頌本身份量不小，夾入烤肉、生菜等配料後更有飽足感，通常吃上一個就已經八分飽

中秋節烤肉是每年過節必備環節，其中白吐司更是烤肉時的萬用食材，不論是夾烤肉、香腸、生菜或各種配料都相當搭。但近日有民眾表示，，成為全新烤肉食材首選。一名網友近日在Threads發文，表示建議大家今年中秋節不要再烤白吐司配肉吃，貼文曝光後，瞬間引來一票老饕認證，、「基本上只回購鹽可頌，價格實惠，口味香氣都很棒」、；但也有人提不同看法「你猜猜為什麼要買白吐司，因為可以降低烤肉成本，讓吃不飽的人吃粗飽，你用鹽可頌不就增加成本了」。老饕們大力推薦的鹽可頌，，其口感外脆內軟，咬起來扎實帶點彈性與咬勁，不會過於軟爛，甚至還帶點淡淡的奶油香與微微的鹹味，整體不油膩。該款鹽可頌除了口感驚人、成分單純以外，親民的佛心價格也是熱賣關鍵，，成為許多人逛家樂福必搶的隱藏版美食。值得一提的是，還有老饕推薦其他神級吃法，，就能恢復酥脆的口感，內層奶油香氣也會撲鼻而來。萬家福Nakery鹽可頌網路評價普遍良好，但因雖然其口感良好，被認證可以取代白吐司來當作烤肉包肉的新選擇，，若單純以價格與份量來看，白吐司依舊是比較划算的選擇。