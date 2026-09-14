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韓國超人氣音樂節《WATERBOMB KAOHSIUNG 2026》12日、13日連續2天在高雄夢時代正對面廣場開炸，TWICE志效、WINNER、EXO KAI、SEVENTEEN DINO、元虎、BTOB李旼赫、KISS OF LIFE、謝金燕、高爾宣等17組卡司輪番登場，台上水柱狂噴、台下萬人濕身狂歡，沒想到活動結束後，最讓粉絲忘不掉的竟然不是哪位偶像脫了，而是台下疑似有人直接「原地拉屎」，臭到周圍觀眾集體崩潰。WATERBOMB高雄活動結束後有粉絲爆料，除了提到排隊混亂、現場一路被往前擠，以及意外摸到韓星GRAY、還與LOCO對視等插曲，其中一句「有人拉屎💩」直接引爆討論，原PO更在留言區直呼這件事「很不可思議」，讓沒遇到的粉絲滿頭問號，紛紛追問：「拉屎是什麼鬼」、「有…有人拉屎…？」、「真的很臭，臭到吐」、「蛤？」甚至有人笑虧「水炸彈變屎炸彈」。更崩潰的是，留言區還真的釣出疑似就在事發位置附近的目擊者，有人表示：「我在拉屎那個人的旁邊……」，另一人則回：「我在拉屎那個人的前面……」，光看文字都能想像當下有多衝擊。由於WATERBOMB活動時間長達8小時，現場人潮又相當密集，這起突發插曲到底是來不及離場、身體不適，還是另有原因，目前不得而知，不過已經成為這屆高雄水炸彈最意想不到的場外話題。《WATERBOMB KAOHSIUNG 2026》今年首度移師台灣舉辦，分成Team Blue藍隊、Team Yellow黃隊，2天共集結17組台韓卡司，首日由ICHILLIN'、tripleS、Simon Dominic、Coogie、謝金燕、高爾宣、元虎、WINNER及TWICE志效登場；第2天則有GRAY、LOCO、KISS OF LIFE、EXO KAI、BTOB李旼赫、多榮、idntt及SEVENTEEN DINO接力演出。