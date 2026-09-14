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台中市一輛310路公車今天（14日）清晨行經西屯區台灣大道四段時，驚傳有乘客從隨身包包內取出菜刀，司機發現後為顧及車內乘客安全，立即將公車駛往附近的協和派出所報案，未料疑因一時緊張，進入派出所時不慎撞上透明玻璃，造成頭部受傷流血，所幸並無大礙；警方則將持刀乘客帶返派出所釐清，初步確認過程中未發生持刀攻擊或肢體衝突。警方指出，今天清晨接獲台中客運司機報案，表示公車行經台灣大道四段東海別墅站至台中榮總站之間時，發現車內一名39歲鄧姓男子從隨身包包內取出刀具，司機考量車內乘客安全，隨即將車輛駛往轄區協和派出所。據了解，司機駕車抵達派出所後，疑因當時精神高度緊張，進入派出所時不慎撞上透明玻璃，頭部因此受傷流血，救護人員隨即到場處理，經包紮後並無大礙，車上也沒有乘客因此受傷。警方獲報後立即將鄧男帶返派出所了解情況，初步調查，鄧男當時確實曾從包包內取出刀具，但過程中並未持刀攻擊其他乘客，也沒有發生肢體衝突，警方並依法查扣相關刀具，後續將依相關規定偵辦處理。台中客運方面表示，該名劉姓司機已有22年駕駛經驗，當時發現乘客疑似亮刀後，立即將車輛駛往派出所處理，過程中並未造成其他乘客受傷。業者也提醒，民眾搭乘公車時應避免攜帶或取出可能危及他人安全的刀具，以免造成其他乘客恐慌。第六分局表示，此案幸經公車司機提高警覺並即時通報，警方也迅速介入處置，未進一步發生衝突或傷害。警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具如發現異常或可能影響乘車安全的情形，應立即通知駕駛人員或撥打110報案，由警方即時到場處理。