效力洛杉磯道奇隊3A的27歲韓籍內野手金慧成，重返大聯盟的前景目前還是一片黑暗。韓國媒體《MHN》於今（14）日撰文指出，先前金慧成連續4場比賽沒登場的原因為右肘疼痛。在打擊低迷又添傷勢的情況下，韓媒坦言，本賽季要再看到金慧成站上大聯盟舞台的可能性「幾乎微乎其微」。
連續4場缺陣原因揭曉！韓媒曝右肘疼痛：雪上加霜
今年從小聯盟起步的金慧成，雖曾在4月6日升上大聯盟，但因打擊發揮不佳，於5月下旬遭到下放，本季在3A留下了打擊率.259、1轟、11打點的成績。下放3A後，他雖然發揮工具人屬性兼任多個守備位置，但打擊端始終未能打出令人眼睛一亮的突破。
金慧成自9日起連續4場比賽缺席，且並未被列入傷兵名單，引發多家韓國媒體關切。《MHN》隨後證實缺陣主因為「右肘疼痛」，雖然球隊表示這是預防性保護措施，暫不打算將他放入傷兵名單，但報導仍沉重指出：「在打擊不振的同時又遭遇肘傷，這無疑是雪上加霜，本季要重返大聯盟幾乎已經不可能。」
擴編名單與大谷翔平受傷皆落空！道奇小將挺身而出獲肯定
事實上，金慧成近期已錯失多次重返大聯盟的絕佳機會。9月1日大聯盟擴編名單時，道奇隊並未選擇金慧成，而是升上了同為內野競爭對手的弗里蘭（Alex Freeland）；隨後在大谷翔平因傷進入傷兵名單之際，球隊再次繞過他，直接將2A的21歲外野新星德寶拉（Josue De Paula）升上大聯盟。
德寶拉升上大聯盟後於今日對陣邁阿密馬林魚隊的比賽中炸裂大聯盟生涯首轟，以亮眼表現回應總教練羅伯斯（Dave Roberts）的信任，這也讓本季打擊與身體狀態均陷入瓶頸的金慧成，重返大聯盟的機會變得更加渺茫。
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今年從小聯盟起步的金慧成，雖曾在4月6日升上大聯盟，但因打擊發揮不佳，於5月下旬遭到下放，本季在3A留下了打擊率.259、1轟、11打點的成績。下放3A後，他雖然發揮工具人屬性兼任多個守備位置，但打擊端始終未能打出令人眼睛一亮的突破。
金慧成自9日起連續4場比賽缺席，且並未被列入傷兵名單，引發多家韓國媒體關切。《MHN》隨後證實缺陣主因為「右肘疼痛」，雖然球隊表示這是預防性保護措施，暫不打算將他放入傷兵名單，但報導仍沉重指出：「在打擊不振的同時又遭遇肘傷，這無疑是雪上加霜，本季要重返大聯盟幾乎已經不可能。」
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事實上，金慧成近期已錯失多次重返大聯盟的絕佳機會。9月1日大聯盟擴編名單時，道奇隊並未選擇金慧成，而是升上了同為內野競爭對手的弗里蘭（Alex Freeland）；隨後在大谷翔平因傷進入傷兵名單之際，球隊再次繞過他，直接將2A的21歲外野新星德寶拉（Josue De Paula）升上大聯盟。
德寶拉升上大聯盟後於今日對陣邁阿密馬林魚隊的比賽中炸裂大聯盟生涯首轟，以亮眼表現回應總教練羅伯斯（Dave Roberts）的信任，這也讓本季打擊與身體狀態均陷入瓶頸的金慧成，重返大聯盟的機會變得更加渺茫。