陳昱慈 編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯，在工讀期間累積許多編輯經驗，也為日後的記者撰稿工作奠下...