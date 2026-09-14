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韓國超人氣女團IVE日前在台北小巨蛋一連開唱3天，演唱會落幕之際，場外粉絲應援廣告卻意外掀起爭議。有民眾驚訝發現，小巨蛋外牆大型螢幕播放成員張員瑛的生日應援畫面時，當中竟出現「CHINESE TAIPEI」字樣，相關討論迅速延燒。對此，北捷遊憩公司也做出回應，並已緊急將廣告下架重審。據了解，這支應援影片由粉絲集資製作，原本是為慶祝張員瑛22歲生日，自9月11日至13日在小巨蛋外牆螢幕播放，每次約15秒、每天播出多次。不過，畫面中的「CHINESE TAIPEI」字樣曝光後引發部分網友反彈，認為相關稱呼出現在台北市場館外並不妥當，也有人將焦點放在廣告審核機制，質疑素材在正式播出前是否經過充分檢視。面對外界抨擊聲浪，北捷遊憩公司13日表示，小巨蛋外牆螢幕目前是委由專業廠商代理經營，依照契約分工，廣告的承接、內容審核及排播作業均由代理廠商負責，而廣告素材則是由委刊單位提供，因此實際刊播內容並不代表台北小巨蛋或營運單位的立場。北捷遊憩公司指出，代理廠商已針對此事主動進行說明，目前已先將相關廣告下架，後續將與委刊單位重新檢視素材，待內容完成審核並確認適當後，才會決定是否重新播出。若最終確認存在審核疏失，也將依契約相關規定處理，並進一步強化後續廣告的事前審查機制。至於IVE台北站世界巡迴演唱會，則已於13日正式結束。