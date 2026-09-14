我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潔晞的親友在臉書上公開訃告，證實潔晞死訊。（圖／翻攝自楊梅楨FB）

JKF女郎潔晞（本名楊梅楨）的親友日前發文證實，她已在本月7日過世，享年32歲。而潔晞上個月底明明還正常在IG發文，突如其來的噩耗讓粉絲難以接受。另外，也有酸民留言調侃：「陪金主爸爸嗑過頭？」胡亂猜測死因。對此，JKF官方今（14）日發聲回應，強調潔晞工作態度敬業、個性熱情，是個小天使。對於不實言論，他們也強硬表示將依法蒐證，採取法律行動。潔晞的親友11日公開訃聞，證實她過世的噩耗，並表示告別式將在9月23日上午9點於台中市立殯儀館崇光廳舉行。消息曝光後，許多粉絲錯愕湧入留言：「我真的希望這不是真的」、「最美的天使 ，別跟我們開玩笑了」不敢相信這個噩耗。另外已有酸民隨意汙衊潔晞，懷疑她私生活不檢點，猜測死因與嗑藥有關。對此，JKF官方今日中午發聲回應：「小天使潔晞（楊梅楨）離開的消息，團隊深感不捨。過去每次合作，潔晞始終展現高度的專業與熱情，對工作認真投入、盡心盡力，她美好的身影將永遠留在大家心中。請社會大眾與網友們秉持同理與尊重，給予小天使與家屬充分的空間與平靜。」JKF官方為保護潔晞名聲，這次也強勢放話：「如有對JKF女郎之不實言論、惡意攻擊，JKF將依法蒐證、立即採取法律行動，絕不寬貸。感謝大家的關心，願潔晞在另一個世界依然美麗快樂。」32歲的潔晞IG有2.6萬人追蹤，她生前經常分享性感棚拍作品與生活點滴，亮眼的外型讓她備受矚目。今年7月潔晞才現身台北南港展覽館，以JKF女郎的身份參加年度成人展盛會。她IG的最後一篇貼文則停留在8月25日，當時她分享了與好友前往韓國釜山旅遊的美照。至於潔晞的死因，家屬不願透露，只希望潔晞能安息。