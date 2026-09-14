2026東京電玩展（Tokyo Game Show 2026，TGS 2026）本周登場，今年台灣獨立遊戲也成為展場亮點，包含《阿雷塔 YARETA》、《自拍蟲蟲》、《再見的備份 Some Goodbyes We Made》3款作品，分別從開放世界探索、療癒系互動到情感敘事切入，展現台灣獨立遊戲多元創作能量，其中《阿雷塔》更從全球超過1500件作品中脫穎而出，拿下TGS「SELECTED INDIE 80」金獎，3款遊戲都將在東京展出。
《阿雷塔 YARETA》：台灣團隊勇奪TGS獨立遊戲金獎
台灣3人獨立團隊海溝遊戲打造的《阿雷塔 YARETA》，是一款以探索、解謎為核心的第三人稱開放世界冒險遊戲，玩家將扮演「世界圖書館」調查員六號，帶著背包與繩索穿梭神秘世界，探索古老遺跡與自然環境，遊戲最大特色是捨棄傳統戰鬥系統，玩家必須透過探索、移動與解謎逐步理解世界，並能與環境中的生物及遺跡互動，從它們保存的記憶中拼湊故事。
《阿雷塔》已先在TGS官方獨立遊戲企劃中獲得肯定，從全球超過1500件作品中獲選「SELECTED INDIE 80」，並拿下金獎，今年將在TGS現場展出最新版本，讓日本玩家與海外遊戲業者實際體驗作品。
《自拍蟲蟲》：把「摸魚自拍」做成一分鐘療癒遊戲
另一款受到關注的作品《自拍蟲蟲》，由台灣雙人獨立團隊正直香蕉遊戲工作室開發，主打2D物理互動、攝影以及桌面陪伴，玩家可以操控一隻軟Q蟲蟲，在畫面中彈跳、移動並完成自拍，單局遊玩時間約1分鐘，讓玩家可以利用零碎時間遊玩，甚至加入「防老闆鍵」與專注計時器等設計，帶有十足上班族幽默感。
《自拍蟲蟲》同樣獲選TGS「SELECTED INDIE 80」，並進一步進入「SENSE OF WONDER NIGHT（SOWN）2026」決賽」，相較於大型3A遊戲追求龐大的世界觀與複雜系統，《自拍蟲蟲》反而將「拍照、物理互動、桌面陪伴」幾個簡單元素結合，透過短時間、低負擔的玩法，打造輕鬆療癒的遊戲體驗，也讓台灣獨立遊戲在TGS展場呈現出不同面貌。
《再見的備份》：把人生中的「告別」做成11款小遊戲
至於《再見的備份》，則由台灣團隊Safe Flight Games（慢走遊戲）開發，作品將「告別」與「記憶」化為遊戲內容，並不是單一路線的冒險作品，而是由11款短篇小遊戲組成，每款遊戲都對應一段說再見的回憶。
《再見的備份》開發團隊希望玩家不是單純觀看角色故事，而是透過實際操作參與每一次告別，讓遊戲機制本身成為保存記憶的一種方式，作品過去也曾獲得國際獎項肯定，今年再度入選TGS「SELECTED INDIE 80」。
《阿雷塔 YARETA》、《自拍蟲蟲》、《再見的備份》，3款台灣獨立遊戲以完全不同的創作方向登上TGS 2026舞台，反映出台灣獨立遊戲不再只有單一類型。
這些獨立作品沒有依靠大型製作團隊或龐大資源，而是透過鮮明的核心創意與玩法，在國際獨立遊戲舞台爭取曝光，成為今年東京電玩展台灣陣容中相當值得關注的焦點。
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台灣3人獨立團隊海溝遊戲打造的《阿雷塔 YARETA》，是一款以探索、解謎為核心的第三人稱開放世界冒險遊戲，玩家將扮演「世界圖書館」調查員六號，帶著背包與繩索穿梭神秘世界，探索古老遺跡與自然環境，遊戲最大特色是捨棄傳統戰鬥系統，玩家必須透過探索、移動與解謎逐步理解世界，並能與環境中的生物及遺跡互動，從它們保存的記憶中拼湊故事。
《阿雷塔》已先在TGS官方獨立遊戲企劃中獲得肯定，從全球超過1500件作品中獲選「SELECTED INDIE 80」，並拿下金獎，今年將在TGS現場展出最新版本，讓日本玩家與海外遊戲業者實際體驗作品。
另一款受到關注的作品《自拍蟲蟲》，由台灣雙人獨立團隊正直香蕉遊戲工作室開發，主打2D物理互動、攝影以及桌面陪伴，玩家可以操控一隻軟Q蟲蟲，在畫面中彈跳、移動並完成自拍，單局遊玩時間約1分鐘，讓玩家可以利用零碎時間遊玩，甚至加入「防老闆鍵」與專注計時器等設計，帶有十足上班族幽默感。
《自拍蟲蟲》同樣獲選TGS「SELECTED INDIE 80」，並進一步進入「SENSE OF WONDER NIGHT（SOWN）2026」決賽」，相較於大型3A遊戲追求龐大的世界觀與複雜系統，《自拍蟲蟲》反而將「拍照、物理互動、桌面陪伴」幾個簡單元素結合，透過短時間、低負擔的玩法，打造輕鬆療癒的遊戲體驗，也讓台灣獨立遊戲在TGS展場呈現出不同面貌。
至於《再見的備份》，則由台灣團隊Safe Flight Games（慢走遊戲）開發，作品將「告別」與「記憶」化為遊戲內容，並不是單一路線的冒險作品，而是由11款短篇小遊戲組成，每款遊戲都對應一段說再見的回憶。
《再見的備份》開發團隊希望玩家不是單純觀看角色故事，而是透過實際操作參與每一次告別，讓遊戲機制本身成為保存記憶的一種方式，作品過去也曾獲得國際獎項肯定，今年再度入選TGS「SELECTED INDIE 80」。
這些獨立作品沒有依靠大型製作團隊或龐大資源，而是透過鮮明的核心創意與玩法，在國際獨立遊戲舞台爭取曝光，成為今年東京電玩展台灣陣容中相當值得關注的焦點。