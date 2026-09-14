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▲「三麗鷗甜心復古快閃店」現場不僅有超吸睛美式造景，更帶來南部限定的「全新甜心角色抽卡機」以及豐富的滿額互動特典，打造今年秋天南台灣最受矚目的打卡購物聖地。（圖／翻攝畫面）

席捲全台的粉紅復古旋風正式登陸府城，「三麗鷗甜心復古快閃店 (Sanrio Sweetheart Retro Pop-up Store)」即日起至10月14日進駐新光三越台南小北門 1F。本次由超人氣「美樂蒂」、傲嬌甜酷的「酷洛米」以及軟萌的「彼安諾」三大閨蜜合體化身復古漢堡餐廳女伶，帶領粉絲走進美式復古年代，享受最甜蜜的姊妹約會時光。現場不僅有超吸睛美式造景，更帶來南部限定的「全新甜心角色抽卡機」以及豐富的滿額互動特典，打造今年秋天南台灣最受矚目的打卡購物聖地。走進快閃店，濃郁的美式 Diner 漢堡餐廳風情撲面而來，黑白棋盤格、霓虹燈招牌與甜點元素交織出滿滿少女心。除了好拍的打卡造景與海量周邊，現場更首度推出「南部限定全新甜心角色抽卡機」，讓粉絲能親手抽出心儀角色的專屬收藏卡。此外，現場特別規劃了豐富的互動體驗與超值回饋活動，包含「單筆滿 $1000 週週送限定特典」，活動期間每週推出不同主題滿額禮，依序登場「復古餐廳主題透卡套組」、「三麗鷗甜心角色香氛吊卡」(隨機)、心型「造型馬口鐵盒」，以及三款極具質感的「特殊磨砂上光海報」，每週限量贈送，送完為止。除了滿額贈禮，還有「限量超值禮包組，最低48折起」，規劃三大超值組合包，包含「收藏小物包（特價 $390 / 原價 $801）」、「生活實用包（特價 $590 / 原價 $978）」與「豪華超值包（特價 $790 / 原價 $1,202）」，內含購物袋、手提包、棉襪、純水濕紙巾等實用周邊，限量售完為止。快揪上最好的閨蜜好友，一起穿上復古 Dress Code 前往新光三越台南小北門 1F，體驗美食、美照與周邊一次滿足的甜心好時光。