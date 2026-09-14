9月17日追星族忙翻天！BIGBANG、YOASOBI、Stray Kids以及2026 Asia Artist Awards（AAA）4場台灣大型演出，售票時程竟然全擠在同一天，從上午10點BIGBANG高雄世運演唱會會員優先購票打頭陣，11點Stray Kids台北大巨蛋正式開賣，中午12點更有AAA高雄場永豐貴賓序號優先購、YOASOBI台北大巨蛋實名登記抽選同時起跑。短短2小時連趕4場售票，想全部都看的粉絲不只手機、電腦得準備好、寬宏售票、遠大售票、拓元售票等網頁視窗開好，信用卡額度也得先顧好，《NOWNEWS今日新聞》一次整理4場演出的日期、地點、票價、售票時間及購票方式，9月17日到底該幾點搶哪一場，一次看懂。
📌BIGBANG高雄世運售票資訊
活動時間：2027年2月27日（六）18:30
2027年2月28日（日）18:30
活動地點：高雄世運
活動票價：VIP1 9430元（站席）、VIP2 9380元、VIP3 8880元
8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元
輪椅席3990元
售票系統：寬宏售票
售票日期：
會員優先購票：2026年9月17日（四）10:00～23:59
⚠️會員優先購票登記時間：9月7日（一）10:00～9月11日（五）23:59
中國信託優先購票：2026年9月18日（五）10:00～23:59
Trip.com優先購票：2026年9月21日（一）10:00
Klook優先購票：2026年9月21日（一）10:00
一般購票：2026年9月22日（二）10:00
售票系統：
2月27日場次購票連結：https://kham.tw/en04Tz2u2
2月28日場次購票連結：https://kham.tw/en04r3eA3
📌Stray Kids大巨蛋演唱會售票資訊
活動時間：2026年12月12日（六）18:00
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：7880（VIP）、6880、5880、4880、3880、2880、身障優惠/陪同票3440、2940、2440、1940
售票系統：tixCraft拓元售票系統
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_straykids
售票日期：
粉絲優先購
2026年9月15日（二）09:00 ～ 2026年9月15日（二）23:59
登記時間：2026年9月9日（三）10:00 ～ 9月11日（五）10:00
⚠️優先購票登記成功者才可參與，登記成功並不保證成功購票。單筆訂單（每個預售碼）限購2張，可支援行動裝置購票
Live Nation Taiwan會員優先購
2026年9月16日（三）11:00 ～ 2026年9月16日（三）23:59
⚠️請由官網之活動頁面進入購票：https://bit.ly/SKZ_TW26
正式開賣
2026年9月17日（四）11:00
三星星粉獨享｜保留席次專區
2026年9月17日（四）11:00 ～ 2026年9月19日（六）11:00
⚠️每個序號限購最多2張，可支援行動裝置購票
美若康特級應援Stray Kids購票
2026年9月17日（四）11:00 ～ 2026年9月19日（六）11:00
⚠️美若康購票序號抽獎活動，詳情請至 https://myapp.miacare.com.tw/
⚠️每個序號限購1張，可支援行動裝置購票
📌AAA高雄世運售票資訊
活動時間：2026年12月5日（六）紅毯時間15:00、正式演出時間17:00
2026年12月6日（日）紅毯時間15:00、正式演出時間17:00
活動地點：高雄國家體育場（世運主場館）
活動票價：6980、5980、4980、3980、2980、1980、身障3490
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aaa
售票日期：
永豐貴賓序號優先購
開賣時間：2026年9月17日（四）12:00～17:00
三星優先購
開賣時間：2026年9月18日（五）12:00～17:00
一般售票 : 2026年9月19日（六）13:00
📌YOASOBI大巨蛋售票資訊：
演出時間：2027年1月09日（六）18:00
2027年1月10日（日）18:00
演出地點： 台北大巨蛋
演出票價（全部實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元
售票系統： Ticket Plus 遠大售票系統
售票連結：https://reurl.cc/QN22q2
售票時間：
國泰世華銀行CUBE信用卡卡友優先購票
2026年9月16（三）中午12:00～18:00
開放所有人登記
2026年9月17日（四）中午12：00～9月20日（日）19：00
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活動時間：2027年2月27日（六）18:30
2027年2月28日（日）18:30
活動地點：高雄世運
活動票價：VIP1 9430元（站席）、VIP2 9380元、VIP3 8880元
8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元
輪椅席3990元
售票系統：寬宏售票
售票日期：
會員優先購票：2026年9月17日（四）10:00～23:59
⚠️會員優先購票登記時間：9月7日（一）10:00～9月11日（五）23:59
中國信託優先購票：2026年9月18日（五）10:00～23:59
Trip.com優先購票：2026年9月21日（一）10:00
Klook優先購票：2026年9月21日（一）10:00
一般購票：2026年9月22日（二）10:00
售票系統：
2月27日場次購票連結：https://kham.tw/en04Tz2u2
2月28日場次購票連結：https://kham.tw/en04r3eA3
活動時間：2026年12月12日（六）18:00
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：7880（VIP）、6880、5880、4880、3880、2880、身障優惠/陪同票3440、2940、2440、1940
售票系統：tixCraft拓元售票系統
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_straykids
售票日期：
粉絲優先購
2026年9月15日（二）09:00 ～ 2026年9月15日（二）23:59
登記時間：2026年9月9日（三）10:00 ～ 9月11日（五）10:00
⚠️優先購票登記成功者才可參與，登記成功並不保證成功購票。單筆訂單（每個預售碼）限購2張，可支援行動裝置購票
Live Nation Taiwan會員優先購
2026年9月16日（三）11:00 ～ 2026年9月16日（三）23:59
⚠️請由官網之活動頁面進入購票：https://bit.ly/SKZ_TW26
正式開賣
2026年9月17日（四）11:00
三星星粉獨享｜保留席次專區
2026年9月17日（四）11:00 ～ 2026年9月19日（六）11:00
⚠️每個序號限購最多2張，可支援行動裝置購票
美若康特級應援Stray Kids購票
2026年9月17日（四）11:00 ～ 2026年9月19日（六）11:00
⚠️美若康購票序號抽獎活動，詳情請至 https://myapp.miacare.com.tw/
⚠️每個序號限購1張，可支援行動裝置購票
活動時間：2026年12月5日（六）紅毯時間15:00、正式演出時間17:00
2026年12月6日（日）紅毯時間15:00、正式演出時間17:00
活動地點：高雄國家體育場（世運主場館）
活動票價：6980、5980、4980、3980、2980、1980、身障3490
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aaa
售票日期：
永豐貴賓序號優先購
開賣時間：2026年9月17日（四）12:00～17:00
三星優先購
開賣時間：2026年9月18日（五）12:00～17:00
一般售票 : 2026年9月19日（六）13:00
演出時間：2027年1月09日（六）18:00
2027年1月10日（日）18:00
演出地點： 台北大巨蛋
演出票價（全部實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元
售票系統： Ticket Plus 遠大售票系統
售票連結：https://reurl.cc/QN22q2
售票時間：
國泰世華銀行CUBE信用卡卡友優先購票
2026年9月16（三）中午12:00～18:00
開放所有人登記
2026年9月17日（四）中午12：00～9月20日（日）19：00