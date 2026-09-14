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曾智希在八點檔《豆腐媽媽》的演技受到好評，不過最近有劇迷發現她的戲份全都沒了，昨（13）日她在IG發文，指出這陣子身體出狀況，食慾也變差，體重一度掉到45公斤以下，實在沒能量應付高強度的工作，加上感冒確診，經過2週休息，已經慢慢恢復，體重也回升1公斤，要粉絲放心。曾智希在IG寫下長文，直呼近來身體一直有些狀況，「頭痛、胃痛輪流發作，食慾也變得很差，每天吃不了多少東西，體重一度掉到45公斤以下，身體沒能量應付高強度的工作⋯」加上三個星期前她還嚴重喉嚨痛、發燒，鼻子過敏到無法呼吸，睡不好精神也不好，沒想到去看醫生才發現確診新冠。曾智希直呼，經過2週休息已經慢慢恢復，「雖然前幾天還在治療感冒引起的中耳炎跟蕁麻疹，但食慾跟精神都恢復了不少，體重也來到46公斤了！可喜可賀。」她也提醒大家，健康才是最重要的事，希望能趕快康復，不要再當藥罐子，也感謝劇組體諒，讓她告假休息，最後她還感謝一位沒有醫師執照的「方雲龍醫師」，原來這是老公陳志強在劇中的名字，陳志強也回應，「雖然他沒有醫師執照，但還好他有汽車駕照，可以帶著妳去看醫生。」隔空放閃。