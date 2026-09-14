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民進黨與日本自民黨今（14）日在東京舉辦「台日執政黨外交防衛政策對話」，台方由立委郭國文、沈伯洋、吳思瑤、陳冠廷及郭昱晴代表出席，日方則由自民黨外交部會長高木啓、台灣PT座長鈴木馨祐及代理座長山下貴司等代表對接。本次會談更超出原本表定30分鐘，達到近2小時，深入探討外交國防、經濟安保、法律戰與認知作戰，並將合作層面進一步延伸至文化與教育軟實力。沈伯洋會中表示，當前中國對台灣及區域所採取的威脅，不只是傳統軍事層面，也包括法律戰、假訊息及認知作戰。台日同樣面對資訊戰及社會韌性的挑戰，未來應進一步交流相關案例與應對經驗，提升民主社會對假訊息及認知作戰的辨識與防護能力。郭國文於會後受訪表示，本次會談成果極為豐碩，台日合作正從過去的對話逐步走向「制度化」與「MOU簽訂」。合作範疇除包含無人機非紅供應鏈、海底電纜防護與醫療合作外，面對新型態威脅，雙方也針對法律戰、網路戰與共同防災建立實質應對機制。從「防衛硬實力」延伸至「文化軟實力」透過半導體人才培養、內容產業及地方創生交流，全方位深化台日韌性夥伴關係。媒體問及在社群上與藍營議員互動與跨黨派市政交流，沈伯洋指出，兒童保護是台北市的重中之重，更是沒有在分藍綠，沒有在分政黨，過去的活動也都有響應，未來也希望與各界針對這些議題進行實質交流。最後，針對台北市長蔣萬安批評其穿著防彈背心是「抹煞基層員警努力」，沈伯洋正面反擊直言，「將帥無能才會讓基層感受到疲累」，針對民代自保等等之類的這個行動，完全是兩個不同的議題。