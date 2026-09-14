我是廣告 請繼續往下閱讀

日出茶太「茶太娃娃2.0」來了！李多慧抽到「茶吧手」升級金牌店長

▲日出茶太「茶太娃娃2.0」，李多慧也開抽小寶貝。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

▲日出茶太「茶太娃娃2.0」全新7款。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

▲日出茶太打造李多慧周邊商品，左起：李多慧限量不織布提袋、李多慧限量帆布托特包。（圖／翻攝自日出茶太FB）

日出茶太免費送李多慧提袋！盲盒加購優惠一覽

▲日出茶太李多慧限定紙杯。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

日出茶太：芙緹沐「升級大杯」、紫玫瑰荔枝凍飲開賣！

▲日出茶太「芙緹沐」升級大杯。（圖／日出茶太提供）

麻古茶坊：開心果「椰有好心情」系列9/16開賣！

麻古開心果新品價格：

▲麻古茶坊9月16日開賣開心果「椰有好心情」系列。（圖／麻古茶坊macutea.com）

李多慧的粉絲在哪裡！Chatime日出茶太表示，最新飲料優惠免費送「李多慧限量不織布提袋」，茶太娃娃2.0全新7款亮相，打工甜心多慧抽到「茶吧手」，笑說從一日店長升級「金牌店長」了。還有「芙緹沐」升級大杯新品、「紫玫瑰荔枝凍飲」回歸開賣，《NOWNEWS今日新聞》整理新品資訊、手搖飲料優惠一次掌握。麻古茶坊9月16日開賣開心果「椰有好心情」系列。日出茶太繼20周年推出的IP角色盲盒吊飾，再度打造「茶太娃娃2.0」全新7款，設計有茶飲職人「茶吧手」、熱愛健身的「爆肌芒」、「消極Boba」，還有抹茶專家「抹呆呆」、茶太機器人「CT-21」、感覺有桃花的「愛荔Sasa」、熱愛芋頭的「芋尼尼」。這次打工甜心多慧抽到「茶吧手」，笑說從一日店長升級「金牌店長」了。也有眼尖的粉絲發現，日前李多慧擔任啦啦隊上場應援時，已經悄悄把小寶貝掛在身上亮相了。日出茶太同步引進海外人氣互動遊戲「POP ISLAND」，茶太娃娃展開島嶼冒險、挑戰5個不同關卡。只要完成指定關卡即可獲得「飲品優惠券」，每部手機限參與一次，獲得優惠券可保存30天。即日起至11月24日，日出茶太全台門市消費任2杯飲品（全品項皆適用），免費送乙個（單筆訂單限贈1個，不累贈）；還可享99元優惠價加購；單筆消費滿300元（含飲品及加購盲盒金額），加碼再贈乙個（可累贈）。外送平台則推出限定「茶太娃娃2.0萌友派對組」加購方案，於Uber Eats、Foodpanda任選「香檸芙緹沐」、「莓果芙緹沐」或「紫玫瑰荔枝凍飲」乙杯，加價159元即可升級成「茶太娃娃2.0萌友派對組」（含茶太娃娃2.0盲盒乙個，每筆訂單限購1組）。日出茶太表示，「芙緹沐」系列將全面升級為大杯規格，並推出2款全新風味，清新香水檸檬的「香檸芙緹沐」與融合草莓、藍莓與桑葚的「莓果芙緹沐」。並將人氣飲品「紫玫瑰荔枝凍飲」配方優化，搭配Q脆啵啵回歸開賣；全台5間門市搶先導入新版菜單，包括：板橋環球店、新竹關西店、台北伊通店、竹北三民店、台中中友店。麻古茶坊全新「椰有好心情」系列，主打堅果「開心果」，以純開心果醬製成濃郁滑順的開心果芝芝，搭配清爽的火烤香水椰子水與濃醇可可冰沙，推出「開心果椰水」、「開心果可可」2款新品，還有全新配料「開心果芝芝」與「開心果脆脆」，9月16日開賣。◾️「開心果椰水」北部、中部、東部85元／南部80元。◾️「開心果可可」北部、中部、東部85元／南部80元。◾️「開心果芝芝」35元◾️「開心果脆脆」10元提醒大家，販售門市不含麻古新竹園區F12P1、F12P7商場。