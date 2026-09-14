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▲井柏然聽到孫千在罵欒念，一度嘴角失守偷笑。（圖／翻攝自微博＠花晨月興）

▲孫千假裝正經開會，實際上台詞全都是在瞎聊，井柏然還要做樣子拍手。（圖／翻攝自微博＠花晨月興）

孫千、井柏然主演的陸劇《早春晴朗》大結局播畢，許多觀眾意猶未盡，開始反覆觀看官方釋出的花絮。其中有一段特別爆笑，孫千拍攝開會上台報告的橋段時，因為其中一大段沒收音，只有拍畫面，於是孫千就即興發揮台詞，當眾大罵井柏然飾演的「欒念」很討人厭。井柏然在台下雖然想笑，但礙於攝影機還在拍，他只能演出認真聽報告的樣子，還要不時配合拍手，讓觀眾全笑翻。孫千在《早春晴朗》中飾演女主角「尚之桃」，她從職場新鮮人一路成長到能獨當一面的女強人，劇中有許多開會、上台報告的橋段需要呈現。但不是所有會議都有一堆台詞可以講，大部分劇本只會給開頭、結尾的台詞，中間一大段不收音的時候，演員需要自己即興發揮，自己在台上說話，讓導演捕捉足夠的畫面。孫千其中一場戲就是這樣，只見她熱情在台上展示報告，嘴裡念念有詞，但實際上孫千根本只是在瞎聊天。台詞沒了之後，她就開始即興發揮，先跟大家報告她收工後打算做什麼事情，接著又沒頭沒尾的笑說：「那我就是世界上最幸福的小女孩」。眼看導演還沒拍夠，孫千還把井柏然飾演的「欒念」抓出來罵，笑說：「有人在『噓』，這人是誰呢？就是欒念，欒念這人特別討厭，他的性格特別奇怪，一會兒高興、一會兒不高興，還總愛呲（訓斥、數落）別人，然後心口不一，以後找對象一定不要找這樣的」。而井柏然本人就坐在台下，他雖然一度忍不住偷笑，但還是繼續表演，裝出嚴肅聽報告的樣子，還不忘拍手叫好，幕後畫面超級搞笑。另外，孫千罵完欒念後，又話鋒一轉，改稱讚井柏然本人：「當然了，這部戲之所以開心，是因為跟我們的井柏然老師一起合作，跟井柏然老師一起合作的感受呢，就是高興、幸福，我很榮幸參與。」可見孫千雖然討厭欒念這個角色的個性，但對井柏然本人卻很喜歡，也難怪兩人合作起來相當有CP感，即便殺青了，粉絲也都還沉浸其中。昨（13）日的收官記者會上，孫千也忍不住落淚，表示《早春晴朗》是她拍過最有「失戀感」的一部戲，確實非常投入在角色中，感謝粉絲喜歡這個作品。