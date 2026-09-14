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▲國立政治大學EMBA校友會於舉辦「AI產業實戰論壇」，邀集科技、智慧製造與金融領域重量級企業領袖，分享第一線AI轉型經驗。（圖／翻攝畫面）

▲政大EMBA校友會理事長許先越表示，「AI產業實戰論壇」最大的意義，在於讓AI討論走出概念與想像，回到企業經營的真實現場。（圖／翻攝畫面）

人工智慧正快速重塑產業競爭規則，企業關注的焦點，也從「是否導入AI」進一步轉向「如何落地、如何規模化，以及如何創造實質經營價值」。國立政治大學EMBA校友會於日前舉辦「AI產業實戰論壇」，邀集科技、智慧製造與金融領域重量級企業領袖，分享第一線AI轉型經驗，吸引約250位企業經營者、高階主管及政大EMBA校友參與。本次論壇邀請政治大學商學院院長黃家齊蒞臨致詞，並由政大EMBA校友會理事長、華碩共同執行長許先越，鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽，以及中國信託銀行資深副總經理暨數位科技處處長王俊權，分別從科技產業、智慧製造與金融服務等面向，解析企業如何將AI由技術工具轉化為組織能力與成長引擎。黃家齊表示，AI帶來的不只是科技應用的更新，更牽動企業策略、組織設計、人才能力與領導思維的全面改變。面對快速變動的產業環境，管理者必須持續學習，培養跨域整合、問題判斷與帶領組織轉型的能力，才能在新一輪競爭中掌握主動權。華碩共同執行長許先越以「翻轉產業的AI實戰學：華碩從PC製造商到全方位AI公司的第一線實戰」為題，分享華碩從電腦硬體產業出發，逐步拓展至AI基礎設施、企業應用、智慧製造、醫療及永續等領域的轉型歷程。鴻海栗永徽所長揭示鴻海集團如何透過自主研發的繁體中文大型語言模型「FoxBrain」，鏈結智慧製造、智慧EV、智慧城市與數位健康四大平台。中信金王俊權以「金融業＋AI：縱向策略與應用」為題，剖析AI如何深入客戶經營、專業決策、企業營運、風險管理及商業模式創新。他表示，金融業的AI價值不在於增加一項工具，而是讓AI真正進入業務流程、決策機制與企業經營。政大EMBA校友會理事長許先越表示，本次論壇最大的意義，在於讓AI討論走出概念與想像，回到企業經營的真實現場。三位講者雖來自不同產業，卻共同指出AI轉型的核心方向：從內部需求出發、深入核心業務、建立可規模化的能力，並重新設計人才、流程與組織。許先越指出，AI時代的競爭，不只是科技的競賽，更是企業領導力、組織學習力與執行力的全面考驗。本次論壇是政大校友會展現跨界資源整合實力的最佳舞台。未來，政大EMBA校友會將持續扮演產業升級的催化劑與鏈結平台，透過定期舉辦高階論壇與交流活動，凝聚歷屆校友的智慧與影響力，共同協助台灣企業在AI時代立足本土、布局全球，寫下轉型創新的嶄新篇章。