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別只會原廠設定！賣iPhone前「關鍵1步驟」先記：恐鎖機又留個資

只要進入手機設定，點擊Apple ID，將頁面拉到最下方找到「登出」按鍵，輸入密碼關閉「尋找我的iPhone」功能，接著清除所有內容與設定即可，並提醒一定要看到「Hello」開機畫面，才可以安心交機

▲有果粉提醒，若想將舊iPhone賣出，千萬別只會恢復原廠，建議一定要登出個人帳號。（圖／記者李政龍攝）

舊iPhone賣掉前必做！蘋果官方教學：避免個資留下

用戶記得先打開「設定」App，並點選姓名，向下捲動並點擊「登出」後，最後選擇「清除所有內容和設定」，屆時裝置會完全清除

若裝置開啟「尋找我的iPhone」，清除裝置時需要輸入使用者Apple 帳號和密碼，清除時「尋找我的iPhone」及「啟用鎖定」也會一併關閉

▲Apple官方建議，賣掉舊手機前記得先備份資料，再將個資移除，接著登出帳號與清除所有內容與設定，確保手機不會留下資料。（圖／台灣蘋果Apple官網）