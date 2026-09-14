蘋果新機iPhone 18 Pro系列於12日正式預購，不少果粉為了換新機，準備將手上持有的舊iPhone賣掉或換機處理。但有內行表示，轉賣舊iPhone前別只恢復原廠設定，提醒還要「完全登出Apple帳號」並關閉「尋找我的iPhone」功能，否則手機可能會卡在啟用鎖，更有可能讓個資外洩。根據Apple官方建議，賣掉舊手機前記得先備份資料，再將個資移除，接著登出帳號與清除所有內容與設定，確保手機不會留下資料。
別只會原廠設定！賣iPhone前「關鍵1步驟」先記：恐鎖機又留個資
有網友在Threads發文提醒，表示若想將舊iPhone賣出，千萬別只會恢復原廠，建議一定要「完全登出 iCloud」。原PO教學，只要進入手機設定，點擊Apple ID，將頁面拉到最下方找到「登出」按鍵，輸入密碼關閉「尋找我的iPhone」功能，接著清除所有內容與設定即可，並提醒一定要看到「Hello」開機畫面，才可以安心交機，「賣手機前一定要記得這一步，不然可能會卡啟用鎖！」
貼文曝光後，隨即引發網路討論，不過卻有果粉提出不同看法，找出官方說明提到「Apple官方文件指南是用『清除此iPhone』就可以了，信你還是信Apple，我選擇信Apple。」但原PO緩頰強調，賣家確認iCloud已解除、尋找功能已關閉，最保險也最容易確認，畢竟手機是要交給下一個人的，流程做完整一點比較安心。
舊iPhone賣掉前必做！蘋果官方教學：避免個資留下
根據蘋果Apple官網表示，將舊裝置賣掉、換購或送人前，建議先將資訊備份並移轉到新的裝置，且一定要將舊裝置上的個人資訊移除，並登出Apple帳號，以免個資遺留在舊機中。
蘋果官方說明，用戶記得先打開「設定」App，並點選姓名，向下捲動並點擊「登出」後，最後選擇「清除所有內容和設定」，屆時裝置會完全清除，包括Apple Pay中任何信用卡或簽帳金融卡、照片、聯絡人、音樂或 App。若裝置開啟「尋找我的iPhone」，清除裝置時需要輸入使用者Apple 帳號和密碼，清除時「尋找我的iPhone」及「啟用鎖定」也會一併關閉，避免影響下一位使用者。
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有網友在Threads發文提醒，表示若想將舊iPhone賣出，千萬別只會恢復原廠，建議一定要「完全登出 iCloud」。原PO教學，只要進入手機設定，點擊Apple ID，將頁面拉到最下方找到「登出」按鍵，輸入密碼關閉「尋找我的iPhone」功能，接著清除所有內容與設定即可，並提醒一定要看到「Hello」開機畫面，才可以安心交機，「賣手機前一定要記得這一步，不然可能會卡啟用鎖！」
舊iPhone賣掉前必做！蘋果官方教學：避免個資留下
根據蘋果Apple官網表示，將舊裝置賣掉、換購或送人前，建議先將資訊備份並移轉到新的裝置，且一定要將舊裝置上的個人資訊移除，並登出Apple帳號，以免個資遺留在舊機中。
蘋果官方說明，用戶記得先打開「設定」App，並點選姓名，向下捲動並點擊「登出」後，最後選擇「清除所有內容和設定」，屆時裝置會完全清除，包括Apple Pay中任何信用卡或簽帳金融卡、照片、聯絡人、音樂或 App。若裝置開啟「尋找我的iPhone」，清除裝置時需要輸入使用者Apple 帳號和密碼，清除時「尋找我的iPhone」及「啟用鎖定」也會一併關閉，避免影響下一位使用者。
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