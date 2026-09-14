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美媒《Heavy Sports》分析洋基突然被大幅看好的關鍵，首先在於陣容深度與穩定度。

其次則是強悍的先發投手群。

根據知名博彩資訊網站《Oddschecker》最新數據顯示，雖然洛杉磯道奇以「+175」的賠率、奪冠機率達36%領跑冠軍熱門，挑戰隊史第10座世界大賽冠軍與三連霸；但本週卻有高達40%的世界大賽投注資金湧向紐約洋基隊，雖然條紋軍目前賠率+700，奪冠機率才13%，不過大量市場資金湧入也表示球迷看好洋基有望終結道奇王朝。《Oddschecker》發言人羅傑斯（Chris Rogers）指出，洋基隊雖然賠率僅排在第三，卻在短時間內吸引了4成的投注量。洋基隊本季克服了極為嚴重的傷兵潮，包含主砲賈吉（Aaron Judge）因肋骨骨折缺陣多達85場，球隊仍繳出85勝63敗的優異戰績。即使賈吉長期缺陣、史丹頓（Giancarlo Stanton）出賽受限，貝林傑（Cody Bellinger）與波蘭柯（Jorge Polanco）等打者依然提供穩定的火力輸出；如今賈吉已順利回歸打線，即便剛復出仍需找回手感，但他的存在能夠徹底改變了敵隊的投球策略。新星舒利特勒（Cam Schlittler）異軍突起成為新一代王牌，最近一場比賽面對大都會再繳6局狂飆9K僅被敲1安的代表作，防禦率降至美聯第一的1.95；搭配傷癒復出的王牌科爾（Gerrit Cole），洋基季後賽的輪值威懾力大增。反觀衛冕軍道奇隊雖然仍以90勝59敗高居國聯第二，但季後賽隱憂已逐漸浮現。最大的隱憂莫過於超級巨星大谷翔平因左膝與右二頭肌傷勢進入傷兵名單，儘管本季他已貢獻30轟與80分打點，並在有限的投球中繳出1.79防禦率，但球隊已經確認他本季將不會再登板投球。美媒《Heavy Sports》直言，道奇隊固然有實力在沒有「二刀流」的大谷帶領下贏球，但要在主將非百分之百健康的情況下再次挑戰三連霸，難度大幅提升。自2009年後便未曾捧杯的洋基隊，如今在投打漸趨完整的聲勢下，被視為本季最有可能阻擋道奇連霸的最大勁敵。