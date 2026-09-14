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▲越南婦自稱「活佛轉世」 越南信眾攜子女「修行」變無償勞工(圖/記者鄧力軍翻攝)

越南裔外籍配偶阮姓女子嫁台多年，卻自稱「活佛轉世」，宣稱能預知未來、治病及消除業障，涉嫌以宗教修行為名，誘騙越南信眾帶著未成年子女來台，入境後安排到農地、餐廳工作，甚至遭扣留護照、限制行動及對外聯繫，長期無償勞動。移民署台中市專勤隊查獲後，救出4名8至14歲越南籍兒童，並將阮女等8人移送法辦，彰化地檢署偵查終結，依違反人口販運防制法、刑法和誘等罪嫌提起公訴。移民署今年2月接獲多名越南籍父親跨海來台求助，表示妻子疑受宗教思想影響，帶著未成年子女離家赴台。專勤隊獲報後，報請彰化地檢署指揮偵辦，經連月蒐證，逐步掌握阮女及共犯的活動情形與被害人行蹤。調查發現，44歲阮女嫁來台灣多年，2023年7月更因涉及宗教詐騙等案件，遭越南政府列為永久拒絕入境對象；她取得我國定居身分後，疑將宗教活動重心轉移至台灣。阮女涉嫌在網路宣稱自己是「活佛轉世」，具有預知未來等神力，以「世界末日將至」、「清水可以治病」、「消除業障」等話術吸引越南信眾，並鼓吹信眾帶著未成年子女以觀光簽證來台「修行」。部分信眾甚至變賣家產、離開家庭，跨海來台追隨。阮女在台從事農作及經營餐飲，並向信眾灌輸「依師父指示勞動可以累積功德」、「末日來臨可以獲得救贖」等觀念。信眾及孩童入境後，被安排至農地及餐廳從事採收、販售農產品、清潔、洗滌等工作，長時間無償勞動，部分人還遭扣留護照、限制行動及與外界聯繫。其中最令人關注的是，4名遭救出的越南籍兒童年僅8至14歲，其中2人為兄妹。兒童被安排工作，長期失去正常就學、休閒及成長環境。為躲避查緝，阮女及共犯還將部分母子轉移至苗栗、新北等地，由其他信徒接手看管及安排工作。專案小組日前執行搜索行動，在苗栗山區一處住宅救出4名兒童及相關被害人。阮女丈夫當場遭警方質問，警方直指「這麼多越南人住在這裡幫你工作、不用給薪水，還有小孩幫忙做，這是重罪」。被救出的兒童後續已順利返回越南，與家人團圓。移民署表示，阮女在法庭上已認罪，並坦承自己並沒有所宣稱的神力或特異功能。全案共將阮女、4名共犯及3名涉案越南籍母親等8人移送法辦，檢察官偵查終結後，依人口販運防制法勞力剝削、刑法和誘等罪嫌提起公訴。