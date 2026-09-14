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失禁仍堅持完賽奪冠 共用賽道、器材掀衛生爭議

HYROX認規範界線模糊 坦言突發狀況超出既有處置框架

爭議延燒出現暴力威脅 官方祭「終身禁賽」護選手

近年快速竄紅的室內綜合體能賽事HYROX，北京站日前爆發衛生與賽制爭議。澳洲女子菁英選手、世界紀錄保持人喬安娜（Joanna Wietrzyk）比賽途中疑因身體不適失禁，排泄物污染身體及部分賽道，但她仍繼續完成賽事並奪下冠軍。事件引發外界質疑主辦方為何未及時中止比賽，HYROX事後發表聲明，坦言這起突發狀況使原有規範界線變得模糊，承諾檢討改善，同時強調不容許將不滿轉化為對選手的暴力威脅。HYROX北京站12日舉行，綜合媒體報導及網路流傳畫面，喬安娜在女子菁英賽事期間疑似出現腸胃不適及失禁狀況，腿部及部分場地受到排泄物污染，但她並未退賽，仍繼續進行波比跳遠等項目，最終完成所有賽程並拿下冠軍。由於HYROX結合跑步及多項功能性體能訓練，參賽者會輪流使用賽道、雪橇等設備，部分項目更需要以手腳直接接觸地面或器材，因此事件迅速引發衛生及比賽公平性爭議。部分網友肯定選手堅持完賽的意志力，但也有人認為，一旦排泄物污染公共賽道與器材，是否繼續比賽便不只是選手個人決定，而可能影響其他參賽者。HYROX中國事發當晚表示，組委會發現狀況後，已立即封鎖隔離受污染區域及受影響賽道，進行全面清潔消毒，相關器材也撤離現場，廢棄物則依當地規範處理；賽事結束後另更換地毯並進行全場深度清消。不過，爭議並未隨著清消措施落幕。外界進一步質疑，當選手已出現可能影響公共衛生的生理狀況時，裁判或醫療人員是否應主動介入，甚至強制中止比賽，以保障其他參賽者安全及賽事公平。HYROX後續也針對事件發布官方聲明，表示隨著這項運動持續發展，賽事正面臨新的複雜情境，因此需要更明確的規範與處置方式。HYROX指出，賽事原本就針對「生物污染物」及醫療處置訂有程序，但此次發生了未預期的狀況，使原先分別適用於菁英賽事及一般組參賽者的規範界線變得模糊，在執行與理解上出現歧異。官方坦言，事件已在社群內引發挫折、質疑與強烈反彈，相關疑慮「合情合理」，主辦方有責任傾聽各方意見、重新檢視事件經過並持續改善。不過HYROX也強調，外界對賽事處置的不滿不應轉向選手本人，更不能演變成暴力威脅或煽動傷害。官方表示，經查證涉及相關行為者，無論透過公開留言、私人訊息或社群媒體，都將被終身禁止參加HYROX旗下所有賽事，目前也正在調查相關涉事人士，後續將採取正式處分。HYROX表示，未來將持續檢討並改善相關規範，同時把選手的福祉與尊嚴置於核心位置。這起事件也讓高強度室內體能賽事如何在選手「堅持完賽」與公共衛生、安全及公平競爭之間劃出明確界線，成為新的討論焦點。