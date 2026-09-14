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台股今（14）日開低走低，受到中東局勢升溫、國際油價走高，以及市場對美國升息疑慮升溫等因素影響，加權指數盤中一度重挫逾700點，最低來到45398點，尾盤跌勢略見收斂，但月線約46025點及46000點關卡仍雙雙失守。終場加權指數下跌322.33點，收45862.52點，跌幅0.7%，成交量縮至6309.18億元，創4月8日以來單日低量；台積電（2330）終場下跌30元，收2380元，跌幅1.24%。國際情勢成為今日台股最大壓力來源之一。阿曼宣布，伊朗與波斯灣國家原定針對荷姆茲海峽舉行的會談將延期，加上葉門戰火加劇，青年運動對沙烏地阿拉伯發動更多攻擊，市場擔憂中東衝突擴大、能源供應受影響，國際油價因此走高並突破每桶100美元大關。市場同時擔憂油價上漲恐推升全球通膨，使美國聯準會（Fed）降息空間受到壓縮，甚至提高升息可能性，進一步壓抑科技股及高本益比族群評價。台股受到國際市場風險升高影響，今日以46050點附近開出、下跌174點，盤中跌勢持續擴大，最低一度下探45398點，跌幅超過700點；不過盤中金融股走強，聯發科、聯電等電子股及鴻海部分時間翻紅，帶動指數跌勢收斂。尾盤金融股續強，但電子權值股轉弱，加權指數最終仍下跌322.33點，收45862.52點，不僅失守46000點整數關卡，也跌破約46025點的月線。盤面最大焦點落在高價股大立光（3008）。受到外資降評及下修目標價影響，大立光今日開盤後一路走低，盤中直接殺至跌停5995元，失守6000元整數關卡，終場下跌665元、跌幅9.98%。大立光才在9月2日寫下7995元歷史新高，隨後股價反轉向下，短短兩週從高點回落2000元，累計跌幅達25.01%，成為今日高價股重挫代表。權王台積電盤中最低一度來到2385元，終場下跌30元、收2380元，跌幅1.24%；其他主要電子權值股則漲跌互見，鴻海小漲0.5元至248.5元，聯發科下跌25元至4560元，廣達下跌4元至332.5元。族群方面，記憶體族群南亞科下跌3.5%，PCB廠欣興跌2.3%，被動元件大廠國巨下跌1.5%，IC載板廠南電跌2.3%，電子股賣壓仍相對沉重。高價股今日也出現明顯震盪，除大立光盤中跌停外，玉晶光（3406）同步跌破千元，終場下跌106元、跌幅10%，AES-KY（6781）、金像電（2368）一度失守千元後拉回，漢唐（2404）則力守千元大關，市場關注高價股「47千金」能否守住千元整數關卡。法人指出，台股自上周波段高檔拉回後，修正壓力仍未完全消化，短線恐進入震盪整理格局。除了中東情勢及荷姆茲海峽會談延期外，市場對全球主要央行貨幣政策的預期轉變，以及AI模型業者示警AI發展風險，都可能干擾科技股評價及市場資金動向。在投資布局方面，法人仍正向看待AI供應鏈，包括材料升級、電力革新、新設計、光通訊關鍵零組件、半導體上游材料與設備，以及美國設廠受惠股等族群，後續則須觀察國際油價、中東局勢及美國貨幣政策變化。