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黃瓊慧控凌濤稱「綠營三寶」是職場霸凌

控凌濤炫耀「一通電話」就可向市長提要求 張善政神回這句話

桃園市議會今（14）日進行市政總質詢，民進黨議員黃瓊慧突然向市長張善政申訴她被「職場霸凌」，因為國民黨議員凌濤多次用「綠營三寶」來標籤話不同意見的議員。雖然沒有指名道姓，但她就是民進黨議員，可能就是對方口中的三寶之一。質詢中，不斷質問市長是否認同凌濤的言論？對此，張善政僅表示，市府不便干預議員言論，但會提醒他看今天的質詢片段。黃瓊慧突然在議會大吐苦水，就是因為日前桃園捷運A16基地規劃要由清華大學興建醫院，最終因清大無法推動找至計劃生變。因此，該土地後續可能會改規劃成「桃園市立科技教育博物館」，引發不同黨派議員進行政策辯論。凌濤則在臉書發文痛批，A16基地在前市長鄭文燦執政時期都沒進展，現在又對土地使用說三道四，市民會記得「民進黨三寶」的惡質問政。即便凌濤沒點名誰是綠營三寶，但黃瓊慧無法接受直言，「什麼叫做綠營三寶？我就對號入座啊！我就是民進黨的議員，我也可能是他口中提到的綠營三寶之一」，並質疑凌濤「怎麼用這種貶抑羞辱的方式對我們議員同仁指教？」認為這不僅是對工作不尊重，也是對桃園議會的不尊重。黃瓊慧表示，大家都是桃園市議員，在議場裡面是市民代表，可以有不同意見，對市政做辯論，也可以進行批評，但意見不同就可以貼標籤，做人格上的貶抑嗎？對此，張善政說，「我們應該彼此尊重。」黃瓊慧再追問張善政，「你是不是也不認同凌濤議員？去這樣稱呼自己的同事」，張善政則表示，「我們不便干涉他的言論」。黃瓊慧越講火氣越大，不但痛批凌濤「他的言論就是做人失敗」，還跟張善政說，凌濤在外面都說他打一通電話就可以跟張善政市長提出要求，科教館可以在哪裡設立，這證明凌濤與市長的關係匪淺，「把自己當作市政團隊」。張善政一聽火速表示，「妳也可以跟我打通電話，給我們很多建議啊。」黃瓊慧一聽，火氣瞬間降下說，「市長不要讓凌濤當你的代言人」，也不要讓有攻擊性的人在你身邊，交朋友很重要，「你也要跟民進黨的議員交朋友，民進黨不是什麼綠營三寶」。黃瓊慧認為，三寶這類帶有貶抑的意味，這個標籤化對方，不尊重議會、不尊重工作的一個行為，「我覺得在職場上，我深深感覺到被凌濤議員霸凌。」 身為民意代表，卻沒有申訴的管道，這也是今天跟市長吐苦水，覺得很委屈的地方。張善政見狀趕緊出言安慰，「其實我們議會還有議會大家長（指議長邱奕勝），我想妳今天的質詢他一定看得到，我會再提醒他注意。」