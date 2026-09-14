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中秋節烤肉不流行了？一票人點頭：回不去了

「還是會烤，只是到店裡烤就無需準備或是收拾」、「不烤＋1，又臭又油又會胖，吃月餅、看電視、賞月」、「吃月餅就好，環保一點」、「中秋烤肉氛圍慢慢變不一樣了，偶爾約朋友去露營烤肉還滿有感覺的」、「傳統烤肉少很多了，以前中秋前後，下班回家路上，就可以看到每一家幾乎都在烤肉的，連生火也是好玩的一部分」。

▲近年中秋時節天氣熱，民眾若想吃烤肉，往往更傾向直接到燒烤店，不僅有冷氣可吹，也有人協助料理，免去擔心食材沒熟的問題，吃完更不用處理滿地油污與炭火。（圖／記者賴禹妡攝）

為什麼中秋節沒了傳統烤肉？3關鍵原因退燒

首先少子化、出國潮造成需要眾多人數的烤肉局逐漸無法成立；再來中秋節天氣變熱，且很多地方政府禁止公園烤肉，大家寧願在燒烤店吹冷氣請人代烤，免去擔心食材沒熟的問題，事後還不用收拾場地，既方便又優雅。

此外，越來越多人住公寓大樓，不方便在家裡自己生火烤肉，再加上居家電烤盤流行起來，其實很多年輕人選擇在家簡單烤肉，雖然沒有炭火直烤來的美味，但同樣保留一些中秋團聚的氣氛。當然也有人因環保、健康等因素選擇完全不烤。

▲居家電烤盤近年普及，也讓年輕人改成在家簡單烤肉，雖然少了炭火直烤的香氣，卻能降低準備難度，在室內就能吃肉、聊天，同樣保留一些中秋團聚的氣氛。（圖／記者賴禹妡攝）

中秋節烤肉曾是台灣人過節的重要儀式，從家門口、頂樓到街頭巷尾，節日前後總能聞到陣陣炭火香，甚至還有百人、千人一起烤肉的盛況。不過近年這股風潮似乎逐漸降溫，不少人發現，記憶中「一家烤肉萬家香」的景象已經越來越少，如今不少人改到燒烤店，或乾脆不烤，也讓網友忍不住感嘆：「回不去之前那種有人情的時代了嗎？」而少子化、出國潮以及中秋節天氣變熱、公寓居住環境不便生火等，都成為傳統烤肉式微的原因。近期有網友在Threads拋出疑問：「現在真的覺得中秋節不比小時候了，有人現在還會烤肉的嗎？」另一名網友也回憶過往，表示「好像很久都沒有一起回家烤肉了…感覺現在時代變化，都去外面請別人烤，回不去之前那種有人情的時代了嗎？」過去中秋節前後，許多家庭會提前採買食材、準備木炭，到了晚上親朋好友聚在一起生火、烤肉，連等待炭火升溫都是節日的一部分。如今這樣的場景卻不再普遍，也讓不少人對比之下特別有感。貼文曝光後，不少人都點頭指出，事實上，近幾年中秋烤肉文化的確式微，根據《NOWNEWS》記者觀察，每年中秋節會在戶外生火烤肉的家庭，真的是一年比一年還少。至於原因則歸咎於3點，雖然街頭巷尾「一家烤肉萬家香」的盛況可能越來越難重現，但中秋節想與親友相聚的需求並沒有完全消失，只是從過去熱氣逼人的戶外炭火，轉向餐廳、室內或其他更便利的聚會方式，傳統節慶也在生活變化中慢慢換了另一種模樣。