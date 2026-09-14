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一發計時機制 ：前一分結束後，計時器啟動倒數25秒，發球員必須在歸零前啟動發球動作。





：前一分結束後，計時器啟動倒數25秒，發球員必須在歸零前啟動發球動作。 二發計時機制：一旦一發失誤（Fault），計時器不會重新啟動另一個25秒倒數。





增設「二發獨立倒數計時」 ：一發失誤後，大螢幕立刻啟動8至10秒的二發專屬倒數，時間歸零未擊球直接沒收二發。





：一發失誤後，大螢幕立刻啟動8至10秒的二發專屬倒數，時間歸零未擊球直接沒收二發。 拍球次數上限（Ball Bounce Limit） ：客觀限制球員每次發球前拍球不得超過5至6次，杜絕以拍球為掩護的心理戰。





：客觀限制球員每次發球前拍球不得超過5至6次，杜絕以拍球為掩護的心理戰。 拋球違規計入懲處：禁止球員藉由多次拋球再接住的動作重置發球準備時間。





2026年美國網球公開賽男單決賽結束後，亞軍謝爾頓（Ben Shelton）把矛頭指向一項容易被球迷忽略的規則。謝爾頓認為，冠軍茲維列夫（Alexander Zverev）在二發前經常拍球10次以上，準備時間過長，讓接發球員必須長時間維持待命狀態；更讓他不滿的是，主審反而要求自己必須更早站上接發位置。問題是，依現行規則，茲維列夫的做法確實不一定構成違規，關鍵就在一發與二發的計時方式並不完全相同。要理解謝爾頓的怒火，必須先拆解國際網球總會（ITF）與大滿貫規則手冊中對於發球計時（Shot Clock）的底層邏輯。現代職業巡迴賽為了加速比賽節奏，在底線兩側設置了25秒發球倒數計時器：在官方規章中，二發的核心原則僅僅使用了極為抽象的四個字。大會制定這項規則的原始初衷，是認定一發到二發之間本應是同一個得分回合的延伸，球員應在合理的時間內迅速進入二發程序；然而，規章中「從未具體規定二發到底最多只能花幾秒」，這直接將裁判推入主觀裁量。只要主審認定發球員的拍球動作是其固定的「常態預備流程（Routine）」、而非刻意拖延，發球員原地拍球5下、10下甚至15下，在條文形式上完全合法。茲維列夫在二發前的拍球習慣，早已是巡迴賽公開的秘密。ESPN在賽事轉播中曾統計，茲維列夫在本屆美網光是前5場比賽，發球前的累積拍球次數就突破了。在二發面對關鍵破發點時，他往往會透過連續反覆拍球10至12次來穩定呼吸與心跳，甚至曾出現單次拍球超過20下。在4強戰敗給茲維列夫的俄羅斯名將哈查諾夫（Karen Khachanov），賽後就曾公開抱怨過同樣的困擾：「你根本不知道他什麼時候要真正起拍。你看到他拍了幾球，以為他要拋球了，你的身體已經完成接發的分腿墊步（Split-step）準備啟動；結果他突然又低頭多拍了12下，逼得你整個人神經必須鬆掉、重新再做一次墊步！」哈查諾夫坦言，這種不確定性讓接發球員的下肢肌肉隨時處於緊繃消耗狀態，心理節奏被徹底打亂；但他當時也只能無奈承認：「最大的問題是，他這樣做竟然沒有違規。」更讓謝爾頓在決賽中當場與主審爆發口角的，是網球法規中對「接發球員」的約束條款。在決賽過程中，當茲維列夫站在底線反覆拍球時，謝爾頓並未提早蹲下卡位，而是等到茲維列夫拍到第8、第9下時才進入預備姿勢；結果現場主審竟開口提醒謝爾頓「必須更早站上接發位置」，這讓年輕的地主重砲徹底炸鍋。「我在他每一次真正拋球出手前，百分之百都已經站好準備迎接球。但我為什麼必須在他還要原地拍10幾次球的時候，就像個雕像一樣提前在那裡蹲著乾等？如果他二發要花那麼長時間，憑什麼被催促的是接發球的人？」謝爾頓不滿地說道。大滿貫傳奇名將羅迪克在播客節目《Served with Andy Roddick》中憤怒呼籲，制度必須立刻修改：「你不能一邊這樣做，一邊又在比賽打到凌晨3點時擺出一臉震驚的樣子！二發必須設置獨立的計時器，這項漏洞必須被補上。」網壇傳奇女將娜拉提洛娃更直接在社群平台開出解方，建議直接訂立客觀標準：「他們需要制定一條新規則——