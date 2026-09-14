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◼︎台北市9月15日停水範圍

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月15日停水範圍

▲新北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市9月15日停水範圍

▲桃園市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市9月15日停水範圍

▲台中市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市9月15日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市9月15日停水範圍

▲台南市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9月15日停水範圍

▲高雄市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣9月15日停水範圍

▲彰化縣9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義市9月15日停水範圍

▲嘉義市9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣9月15日停水範圍

▲屏東縣9月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，9月15日（週二）在以及共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管改遷工程等，最長停水時間長達20小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月15日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月15日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：行義路31巷巷口至行義路1號前(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：9月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月15日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月15日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月15日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段55巷(直接用水戶:停水23戶)🕦影響時間：9月15日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水30戶)🕦影響時間：9月15日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：西園路一段105~117、127~139號(單號側)、西園路一段125巷5~13號、廣州街211號、西園路一段153號(龍山寺站BL10)、145號總表(直接用水戶:停水26戶)🕦影響時間：9月15日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：莊敬路423巷2弄、4弄、6弄及松仁路202巷2弄(直接用水戶:停水159戶)🕦影響時間：9月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷1號至23號、成功路四段61巷8弄、22弄(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：9月15日10時至16時(共6小時)📍停水地區文山區：興隆路2段96巷20號至100號之8華園山莊社區全部、興隆路2段220巷65弄9號至31之13號、辛亥路5段116巷、118巷、120號、120-1號、122號、124巷及126號（以上均含單雙號及各巷弄全部）。擬辦理興隆上、下配水池清洗。(直接用水戶:停水116戶)🕦影響時間：9月15日10時至15時(共5小時)📍停水地區中和區：立德街98巷與立業路107號至75號；立業路83巷(直接用水戶:停水33戶)🕦影響時間：9月15日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路1號至121號(單號側)(直接用水戶:停水15戶)🕦影響時間：9月15日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路117巷20弄1號至3號、127號至127之3號、129巷1號至38號（含巷內14弄、15弄)、131號，仁化街156號、158巷1號至16號、178巷1號及2號(直接用水戶:停水50戶)🕦影響時間：9月15日09時至16日05時(共20小時)停水原因：管線斷管連絡工程📍停水地區觀音區：草新里、草漯里、樹林里、保障里及富林里大觀路三段(省道台15線)、文林路(富愛路至大觀路三段)、成功路二段、工業八路、工業七路、一心路、民族一路、七賢路、塔腳里塔腳一路、塔腳路、大觀路一段(省道台15線)(均含周邊巷弄)。大園區：南港里大觀路、大觀路1120巷、北港里保障一路、保障二路、西濱路三段、西濱路四段、潮音北路(均含周邊巷弄)。大園區：北港里、南港里。觀音區：保障里、塔腳里、富林里、廣福里、廣興里、新坡里、樹林里、白玉里、草新里、草漯里。共12個村里。🕦影響時間：9月15日10時30分至20時30分(共10小時)停水原因：汙水改管事宜📍停水地區龜山區：光峰路、大同路、新樂街、永和街、萬壽路二段、金福街、陸光路、龜山后街。🕦影響時間：9月15日08時30分至18時30分(共10小時)停水原因：汰換管線工程改接📍停水地區潭子區：大富路三段、大富路二段、大豐路三段、崇德路五段、民族路二段、潭富路三段、潭富路二段。神岡區：三和路、三社東路、三社路、中山路、中正路、中興路、大圳路、大富路、大富路三段、大洲路、大漢街、大社街、大裡街、大豐北街、大豐路三段、大豐路五段、大豐路四段、岸興街、岸裡一街、岸裡二街、崇德路、崇德路五段、承德路、東洲一街、東洲路、社皮路、西勢路、豐原大道七段、豐原大道八段、豐工路、豐洲路、豐社一街、豐社路。豐原區：一心路、三社東路、三豐路一段、三豐路二段、中正路、中興路、仁洲街、前寮路、國豐路二段、大漢街、大社街、大豐路五段、大豐路四段、慈龍街、承德路、文昌東街、文昌街、文昌西街、東洲路、社皮路、西勢一街、西勢路、豐原大道一段、豐原大道七段、豐原大道八段、豐原大道六段、豐工路、豐栗路、豐社路、豐科路。🕦影響時間：9月15日08時至18時30分(共10小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區豐原區：中興路、圓環南路、安和路、永安街、瑞安街、瑞興路、興安街、西安街、西平街。🕦影響時間：9月15日13時30分至17時30分(共4小時)降壓原因：斷水確認作業📍降壓地區東勢區：明正里、茂興里；圓墩堤防、圳頭產業道路、東蘭路及圈選範圍。🕦影響時間：9月15日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：永大路2段139號至179之3號(單數側)、永華路2號至68號(雙數側/含巷弄)、永華路65號至69號(單數側)、國光五街6號至70號(雙數側/含巷弄)、國光六街9號至77號(單數側/含巷弄)、崑山街251號至256號(含巷弄)、崑山街258巷。🕦影響時間：9月15日08時至17時(共9小時)停水原因：管線汰換工程📍停水地區新營區：東泰八街及鄰近巷道。🕦影響時間：9月15日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大勇路36號至60號(雙數側)。🕦影響時間：9月15日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：分區計量管網封閉測試📍停水地區左營區：華榮路630巷與華榮路611巷6弄以東，新莊一路與南屏路以南，華夏路以西，華榮路與裕興路85巷以北。🕦影響時間：9月15日09時至16時(共7小時)停水原因：小區封閉斷水測試📍停水地區鹿港鎮：中正路、友愛街、安和街、安定街、安寧街、安康街、安樂街、安民街、安泰街、安祥街、安福街、安邦街、安順街、平等路、思源路、正興路、民享街、民有街、民權路、民治街、永安三路、永安二路、育才街、自由路、長安路、鹿和路一段。🕦影響時間：9月15日10時30分至16時30分(共6小時)停水原因：辦理新裝工程📍停水地區西區：健康八街276號至362號。🕦影響時間：9月15日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：供水延管工程停水施工改接📍停水地區長治鄉：中興路、崑崙路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。