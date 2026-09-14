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2026年下半年開始，大型指數的穩定性獲得市場青睞。據投信投顧公會8月統計，海外ETF市場定期定額扣款金額已連續2個月衰退，前3名標的中，僅元大S&P500（00646）維持正成長，顯見台灣投資人跟隨股神巴菲特腳步，將標普500指數視為長期投資優先標的。據投信投顧公會8月最新統計顯示，海外ETF定期定額金額較上月縮減約7000萬元。在主要美股指數型ETF中，元大S&P500（00646）單月扣款金額突破5億元，躍升海外ETF定期定額冠軍，且正成長幅度居冠；其次為富邦NASDAQ（00662）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757），皆呈現月減。與此同時，據集保結算所截至9月11日統計，00646投資人數已連續21週呈現正成長，定期定額戶數與投資人數也同步創下新高，顯示投資人對標普500長期配置的需求持續升溫。法人分析，科技股受到市場雜音影響而震盪頻繁，衝擊費城半導體、NASDAQ指數表現，至今仍無法突破上半年高點；相較之下，標普500指數涵蓋美股11大產業，具有較佳的產業分散效果與風險平衡韌性，並在8月重返歷史新高，較為穩定的報酬特性因此獲得定期定額長期投資人青睞。標普500指數多次獲股神巴菲特推薦，作為一般投資人核心配置選項。巴菲特過去也曾以標普500指數作為基準，與主動操作的投資經理人進行績效賭局並取得勝利。近期美國政府更將標普500指數納入「美國兒童帳戶」核心投資標的，進一步凸顯其長期投資地位。目前全球規模前三大的ETF均追蹤標普500指數，反映被動式投資對標普500長期穩定表現的高度依賴。隨著資金持續流入，也進一步支撐標普500指數市值成長與挑戰歷史新高的動能。