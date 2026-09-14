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▲「台灣查某囝」系列最大亮點，將繁體中文字轉化為可穿戴的服裝結構。（圖／ERIKA CHUNG提供）

▲ERIKA CHUNG全新系列「台灣查某囝」正式發表，服裝結合繁體字編織藝術、高雄山海視覺、金曲台語音樂，將台灣文化意象融入高級訂製。（圖／ERIKA CHUNG提供）

來自高雄的台灣設計師鍾佩吟（ERIKA Chung）於美國東岸時間2026 年9月11日19時，在紐約 The Glasshouse 迎來品牌發布會。全新系列「台灣查某囝」正式發表，服裝結合繁體字編織藝術、高雄山海視覺、金曲台語音樂，將台灣文化意象融入高級訂製，成功於國際時尚舞台掀起熱烈討論。「台灣查某囝」系列最大亮點，將繁體中文字轉化為可穿戴的服裝結構。發表會現場，模特兒身著融合高雄城市記憶的幾何華服走上伸展台，將「愛」（愛河）、「壽」（壽山）、「打狗」（高雄舊稱）等繁體字形流暢地呈現於剪裁與立體編織中，展現驚豔的視覺力道。服裝輪廓汲取高雄山、海自然線條，並結合高雄在地師傅的手工編織技藝；材質上採用可生物分解原料，符合國際SDGs永續指標，傳達傳統工藝與永續設計的共融。秀場音樂選用金曲獎台語歌手李竺芯演唱的歌曲〈台灣查某囝〉，將台語音樂帶入紐約時裝週伸展台，以語言與聲音呼應主題，構建完整的文化場域。鍾佩吟於會後受訪時表示：「這個系列是以女性的堅韌為靈感，希望能把台式浪漫透過文字、聲音與編織，讓國際看見台灣土地所孕育的生命力。」配件部分，由團隊自行設計的代表作品「台灣包」，以台灣島嶼輪廓為核心概念。極具辨識度的台灣地圖造型，目標就是讓世界在伸展台上「一眼看見台灣」，成為走秀現場最吸睛的視覺焦點。