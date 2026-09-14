台北市長蔣萬安近期面對媒體提問時，因回答內容與問題經常被認為「對不起來」，也成為外界熱門調侃「問A答B」。如今，竟有人把這種現象做成遊戲，名為《你知道記者剛剛問蔣萬安什麼嗎？》，遊戲推出後立刻引發網友熱烈討論，不少人直呼難度「超高」，甚至笑稱就算是長期觀察蔣萬安記者會的人，也未必能拿高分。
這款遊戲的玩法相當簡單，玩家首先會看到蔣萬安在不同場合面對記者時的回答，接著要從選項中判斷當下記者究竟提出了哪一道問題。由於題目刻意保留「回答」與「問題」之間可能存在的巨大落差，玩家必須從回答內容、關鍵字甚至過往記者會脈絡來推敲，才能成功配對，挑戰大家能不能破解「問A答B」的邏輯。
遊戲目前共有14題，更有趣的是，答題結束後，還會依照玩家的得分數進行分級，從不同程度的「市政新聞常客」、「記者會資深觀察員」，一路挑戰更高階的稱號，甚至還有「明天到市府上班！」等趣味頭銜，讓答題結果不只是分數，更成了玩家曬戰績的樂趣。
這款遊戲也因此在社群平台掀起不少討論，網友紛紛吐槽「中間有幾題太狠了，根本都回答一樣的東西」、「明明每天都看一個小時新聞跟在脆上潛水的我，依舊摸不透的保利達B，一定是我用太多常識判斷了」、「我只答對三題而且一直跳針」、「太強了啦！沒有想過答案B回溯要找問題A是這麼難的事情」、「哇，這個比會考還難」、「這個應該連台大榜首都無法滿分吧」。
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遊戲目前共有14題，更有趣的是，答題結束後，還會依照玩家的得分數進行分級，從不同程度的「市政新聞常客」、「記者會資深觀察員」，一路挑戰更高階的稱號，甚至還有「明天到市府上班！」等趣味頭銜，讓答題結果不只是分數，更成了玩家曬戰績的樂趣。
這款遊戲也因此在社群平台掀起不少討論，網友紛紛吐槽「中間有幾題太狠了，根本都回答一樣的東西」、「明明每天都看一個小時新聞跟在脆上潛水的我，依舊摸不透的保利達B，一定是我用太多常識判斷了」、「我只答對三題而且一直跳針」、「太強了啦！沒有想過答案B回溯要找問題A是這麼難的事情」、「哇，這個比會考還難」、「這個應該連台大榜首都無法滿分吧」。