HYROX體能耐力賽北京站日前舉行，結果一名澳洲HYROX女神喬安娜（Joanna Wietrzyk）竟然失禁，在比賽過程中雙腿都是咖啡色的排泄物，甚至最後還完賽奪冠，現場比賽畫面也被震撼公開，引起世界HYROX好手討論。然而不少台灣人也好奇HYROX到底是什麼樣的比賽、台灣是否有舉辦？《NOWNEWS》也特別整理相關資訊，提供讀者一文看懂。
HYROX女神喬安娜奪冠「名留青屎」！現場畫面太震撼
HYROX室內體能耐力賽日前巡迴到中國北京舉辦，結果女子Pro組、世界排名第一的澳洲女神喬安娜在女子精英組的賽事過程中失禁，導致雙腿、賽道及部分器材都有沾到排泄物污染，但即便如此，喬安娜仍然繼續比賽，最後以1小時1分23秒的成績完賽且拿下冠軍。
在推特以及國外論壇上，現場比賽畫面也震撼被曝光，原本不少人以為喬安娜的排泄物面積不大，結果看了影片才知道排泄物量體大到沾滿雙腿，尤其HYROX這種高強度的動作又要不斷移動，排泄物散落在比賽賽道上、沾到器材到處都是，雖然現在比賽結果還正在被外界質疑，但也不得不佩服喬安娜可以在那種狀態下完賽，甚至奪冠，相關畫面已經被世界HYROX好手瘋傳討論，喬安娜可以說是真正的「名留青屎」。
HYROX是什麼運動？競賽項目一次看懂
HYROX最早是創立於2017年德國，被稱為「極致體能生存遊戲」或「馬拉松式功能性訓練」，規則非常簡單好懂而且全球統一，就是跑1公里、做1項體能關卡，就這樣重複8輪，HYROX考驗的是你的大肌群輸出跟你的耐力，而且入門門檻非常低，就算是你只是一般有在運動健身的民眾，也都可以參加比賽跟這些精英們一同較勁，或者當成是完成自己訓練檢視成果的里程碑。
HYROX除了跑步之外，全球賽事標準的8大關卡順序分別「SkiErg 滑雪機（1000公尺）」、「Sled Push 推雪橇（50公尺）」、「Sled Pull 拉雪橇（50公尺）」、「Burpee Broad Jumps 波比跳遠（80公尺）」、「Row 划船機（1000公尺）」、「Farmer's Carry 農夫走路（200公尺）」、「Sandbag Lunges 沙袋弓箭步（100公尺）」以及「Wall Balls 牆球（100下）」，8個動作涵蓋到從推、拉、弓箭步、深蹲、鉸鏈和負重，是全面力量訓練到有氧運動的一種新型健身模式。
HYROX台灣也有舉辦嗎？第三屆時間官方已經公告
然而很多人也好奇，HYROX比賽在台灣是否也有舉辦？答案是有的！第一屆比賽是從2024年5月在台北舉辦，第二屆則是今年2月底在台北南港展覽館舉辦；而目前HYROX官網已經正式公告，台灣第三屆比賽將於2027年3月12日至14日舉行。
HYROX近幾年在全球真的非常火紅，像是今年在台灣舉辦的第二屆比賽，連韓流天團 SHINee 成員珉豪都秘密行程跑來台灣參賽，最終以54分鐘42秒的優異成績完成賽事，拿下該組別第6名的殊榮，非常厲害！如果你也是有在運動健身的人，明年也想要試試參加HYROX的比賽，可以到HYROX官網先測測看自己適合什麼樣的賽事，單人、雙人、團體組等等都可以報名，一起跟上HYROX競技風潮！
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HYROX室內體能耐力賽日前巡迴到中國北京舉辦，結果女子Pro組、世界排名第一的澳洲女神喬安娜在女子精英組的賽事過程中失禁，導致雙腿、賽道及部分器材都有沾到排泄物污染，但即便如此，喬安娜仍然繼續比賽，最後以1小時1分23秒的成績完賽且拿下冠軍。
在推特以及國外論壇上，現場比賽畫面也震撼被曝光，原本不少人以為喬安娜的排泄物面積不大，結果看了影片才知道排泄物量體大到沾滿雙腿，尤其HYROX這種高強度的動作又要不斷移動，排泄物散落在比賽賽道上、沾到器材到處都是，雖然現在比賽結果還正在被外界質疑，但也不得不佩服喬安娜可以在那種狀態下完賽，甚至奪冠，相關畫面已經被世界HYROX好手瘋傳討論，喬安娜可以說是真正的「名留青屎」。
HYROX是什麼運動？競賽項目一次看懂
HYROX最早是創立於2017年德國，被稱為「極致體能生存遊戲」或「馬拉松式功能性訓練」，規則非常簡單好懂而且全球統一，就是跑1公里、做1項體能關卡，就這樣重複8輪，HYROX考驗的是你的大肌群輸出跟你的耐力，而且入門門檻非常低，就算是你只是一般有在運動健身的民眾，也都可以參加比賽跟這些精英們一同較勁，或者當成是完成自己訓練檢視成果的里程碑。
HYROX除了跑步之外，全球賽事標準的8大關卡順序分別「SkiErg 滑雪機（1000公尺）」、「Sled Push 推雪橇（50公尺）」、「Sled Pull 拉雪橇（50公尺）」、「Burpee Broad Jumps 波比跳遠（80公尺）」、「Row 划船機（1000公尺）」、「Farmer's Carry 農夫走路（200公尺）」、「Sandbag Lunges 沙袋弓箭步（100公尺）」以及「Wall Balls 牆球（100下）」，8個動作涵蓋到從推、拉、弓箭步、深蹲、鉸鏈和負重，是全面力量訓練到有氧運動的一種新型健身模式。
然而很多人也好奇，HYROX比賽在台灣是否也有舉辦？答案是有的！第一屆比賽是從2024年5月在台北舉辦，第二屆則是今年2月底在台北南港展覽館舉辦；而目前HYROX官網已經正式公告，台灣第三屆比賽將於2027年3月12日至14日舉行。
HYROX近幾年在全球真的非常火紅，像是今年在台灣舉辦的第二屆比賽，連韓流天團 SHINee 成員珉豪都秘密行程跑來台灣參賽，最終以54分鐘42秒的優異成績完成賽事，拿下該組別第6名的殊榮，非常厲害！如果你也是有在運動健身的人，明年也想要試試參加HYROX的比賽，可以到HYROX官網先測測看自己適合什麼樣的賽事，單人、雙人、團體組等等都可以報名，一起跟上HYROX競技風潮！