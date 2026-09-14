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HYROX女神喬安娜奪冠「名留青屎」！現場畫面太震撼

但也不得不佩服喬安娜可以在那種狀態下完賽，甚至奪冠，相關畫面已經被世界HYROX好手瘋傳討論，喬安娜可以說是真正的「名留青屎」。

HYROX是什麼運動？競賽項目一次看懂

就是跑1公里、做1項體能關卡，就這樣重複8輪

「SkiErg 滑雪機（1000公尺）」、「Sled Push 推雪橇（50公尺）」、「Sled Pull 拉雪橇（50公尺）」、「Burpee Broad Jumps 波比跳遠（80公尺）」、「Row 划船機（1000公尺）」、「Farmer's Carry 農夫走路（200公尺）」、「Sandbag Lunges 沙袋弓箭步（100公尺）」以及「Wall Balls 牆球（100下）」

▲HYROX最早是創立於2017年德國，被稱為「極致體能生存遊戲」或「馬拉松式功能性訓練」，規則非常簡單好懂而且全球統一，就是跑1公里、做1項體能關卡，就這樣重複8輪。（圖/HYROX Taiwan臉書）

HYROX台灣也有舉辦嗎？第三屆時間官方已經公告

台灣第三屆比賽將於2027年3月12日至14日舉行。