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「瘦瘦針」近年成為減重市場熱門藥品，但因屬醫師處方藥，必須經醫師診察、開立處方後才能使用。台南市新化區衛生所卻被爆出自去年7月起，以衛生所名義向藥商購入780支相關藥品，然而衛生所並未設有減重門診；台南市衛生局今年5月稽查、6月複查時，現場竟只剩5支，另有775支藥品未憑醫師處方供應。對此，食藥署今（14）日表示，經台南市衛生局查核，新化區衛生所購入的相關藥品共780支，其中775支未憑醫師處方箋供應，已涉及違反《藥事法》第50條第1項及第92條第1項規定，裁處新台幣10萬元罰鍰。根據媒體報導，新化區衛生所自去年7月起陸續購入GLP-1受體促效劑注射劑，共計780支。由於衛生所並未設置減重門診，台南市衛生局因此展開稽查。衛生局今年5月前往查核，並於6月進行複查，發現現場庫存僅剩5支，其餘775支藥品的使用及流向引發關注。相關人員說明，這些藥品部分提供給親朋好友及同事使用，並無從中獲利。不過，由於GLP-1受體促效劑注射劑屬醫師處方藥，供應及使用均須符合相關規定。食藥署藥品組簡任技正劉佳萍今（14）日表示，經台南市衛生局查核，新化區衛生所購入的相關藥品共780支，其中775支未憑醫師處方箋供應，已涉及違反《藥事法》第50條第1項及第92條第1項規定，裁處新台幣10萬元罰鍰。食藥署指出，GLP-1受體促效劑注射劑均屬醫師處方藥，民眾必須經醫師診察及專業評估後，依照處方及醫囑使用，不能透過非正規管道取得或自行施打。由於近年減重需求增加，GLP-1類藥品市場需求快速攀升，部分產品一度供貨吃緊。依目前市場價格估算，相關藥品每支價格約落在1萬元至2萬元，若以此價格計算，780支市場價值約839萬元至1344萬元。至於是否涉及公務員利用職務之便圖利或其他刑責，仍須由相關司法及主管機關進一步調查認定，目前不能僅以藥品流向異常直接認定涉及貪污或圖利。劉佳萍表示，為加強GLP-1受體促效劑注射劑的流向及使用管理，食藥署自113年起就與地方衛生局合作辦理專案稽查，並自114年10月起將該類藥品納入藥品追溯追蹤管理品項，要求藥商依法按月申報藥品流向資料。食藥署今年進一步擴大查核範圍，主動分析業者申報資料掌握異常流向，並於3月3日將相關資料提供各地方衛生局查核，其中就包含台南市新化區衛生所。食藥署表示，後續將持續透過藥品追溯追蹤申報資料掌握異常情形，若發現違規將依法查處。食藥署提醒，GLP-1受體促效劑注射劑均屬醫師處方藥，民眾應先接受醫師診察及專業評估，再依處方及醫囑使用。尤其目前減重市場熱絡，民眾切勿透過網路、親友轉讓或其他非正規管道購買「瘦瘦針」，更不要自行施打，以免因藥品來源不明、保存條件不當或使用方式錯誤，造成健康風險。