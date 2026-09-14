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台灣汽車零配件第二大市場 趕上電動化、智慧化商機

全球最大規模的汽車零配件展「法蘭克福汽車零配件展」8日至12日在德國登場。經濟部今（14）日公布展覽期間成績，這次共有324家台灣企業參展，參展家數位居全球第三大，促成1.47億美元（約新台幣4665億元）商機。本次台灣旗艦館透過沉浸式概念車與智慧維修情境，展現台灣汽車零配件完整供應鏈及產業實力，另設有數位行銷專區（Digital Zone）、洽談區、產品發表會、亮點展示，及邀請德國自動駕駛系統公司 Aumovio 和歐洲汽配協會（CLEPA）於趨勢分享會中深入解析產業趨勢及CBAM 綠色解方。本次台灣參展業者涵蓋全球最大碰撞件、車門手把、板金等指標大廠；而在台灣具備競爭優勢的車用電子領域，亦有毫米波感測系統及胎壓偵測器等創新產品，充分展現我國供應鏈的研發實力；5天展期共吸引1,970位買主及訪客參與洽談及交流。經濟部指出，歐盟為台灣汽車零配件第二大出口市場，面對全球汽車產業加速邁向電動化、智慧化轉型趨勢，加上歐洲市場對高品質、創新及永續產品需求提升，台歐雙方在汽車零組件、車用電子及售後市場等領域合作潛力巨大。台灣參與法蘭克福展已超過20屆，經濟部積極運用多元拓銷管道，協助企業掌握產業趨勢，對接歐洲及全球大型通路買主，將高附加價值產品推向國際，爭取訂單。經濟部表示，面對全球經貿情勢變化，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來台及洽談採購等多元方式，協助台灣企業拓展海外市場。繼法蘭克福汽車零配件展（Automechanika）後，經濟部將陸續組團參加芝加哥工具機展（IMTS）、美國汽配展（AAPEX）、慕尼黑電子展（Electronica）、杜賽道夫醫療展（MEDICA）及日本國際橡塑膠展（IPF）等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助多元產業海外拓銷。