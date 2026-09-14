愛爾麗醫美診所針孔偷拍案持續延燒，檢方目前確認99名被害人，其中4人未成年，消基會今（14）日宣布正式啟動團體訴訟，截至9月13日已有133名消費者填寫團訟意願表。消基會提醒，只要曾在涉案期間前往指定7家分店接受療程，即使尚未接獲檢警通知，也可先提出消費、預約及施作紀錄供審查。
消基會指出，今年5月7日曾針對愛爾麗針孔偷拍事件召開記者會，要求業者全面清查，並呼籲政府強化醫療場所的隱私保障制度；5月27日起，進一步開放可能受害的消費者填寫團體訴訟意願登記。隨著刑事案件偵辦進展，新北地檢署已就部分犯罪事實偵查終結，起訴愛爾麗集團總裁常如山等7人，案件已進入法院審理程序，被告是否有罪仍待法院依法判決。
133人填寫意願表 84人尚未報警
根據消基會統計，截至9月13日已有133名消費者填寫團訟意願表，其中49人已經報警，另有84人尚未報警。經團體訴訟律師團研議後，消基會決定正式啟動收件作業。消基會強調，團訟收件對象並不限於起訴書已列明的99名被害人。只要消費者能提出資料，證明曾在指定分店及相對應期間接受療程，或留有聯繫、預約及施作紀錄，都可先送交消基會審查。
7家分店納入收件範圍 最長涉案超過2年
依據起訴書所載犯罪期間及團訟律師團決議，目前初步收件範圍包括以下7家分店：
◼︎松江南京店：2025年8月11日至2026年4月28日
◼︎台北忠孝店：2026年4月15日至4月30日
◼︎板橋店：2024年1月29日至2026年5月1日
◼︎林口店：2026年4月17日至4月23日
◼︎永和店：2024年9月13日至2026年4月29日
◼︎新莊店：2024年5月13日至2026年4月16日
◼︎台中崇德店：2024年1月22日至2026年5月2日
消基會呼籲，曾在上述期間前往相關診所的消費者，應重新檢視療程日期、付款紀錄、收據、契約、LINE對話及預約紀錄，不要因為尚未接獲通知，就放棄了解自身權益的機會。
團體訴訟線上填單資料
◼︎愛爾麗診所針孔案團體訴訟線上表單
◼︎收件截止日期：11月30日
◼︎填寫需要資料
－購買課程的契約或收據（要看分店、日期、金額、堂數）
－施作紀錄（療程紀錄、App 或 LINE 上的預約紀錄，要看做了哪幾天）
－身分證與可收信的電子信箱
－如果有報案後的被害人代號、與診所的 LINE 對話截圖
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根據消基會統計，截至9月13日已有133名消費者填寫團訟意願表，其中49人已經報警，另有84人尚未報警。經團體訴訟律師團研議後，消基會決定正式啟動收件作業。消基會強調，團訟收件對象並不限於起訴書已列明的99名被害人。只要消費者能提出資料，證明曾在指定分店及相對應期間接受療程，或留有聯繫、預約及施作紀錄，都可先送交消基會審查。
7家分店納入收件範圍 最長涉案超過2年
依據起訴書所載犯罪期間及團訟律師團決議，目前初步收件範圍包括以下7家分店：
◼︎松江南京店：2025年8月11日至2026年4月28日
◼︎台北忠孝店：2026年4月15日至4月30日
◼︎板橋店：2024年1月29日至2026年5月1日
◼︎林口店：2026年4月17日至4月23日
◼︎永和店：2024年9月13日至2026年4月29日
◼︎新莊店：2024年5月13日至2026年4月16日
◼︎台中崇德店：2024年1月22日至2026年5月2日
消基會呼籲，曾在上述期間前往相關診所的消費者，應重新檢視療程日期、付款紀錄、收據、契約、LINE對話及預約紀錄，不要因為尚未接獲通知，就放棄了解自身權益的機會。
團體訴訟線上填單資料
◼︎愛爾麗診所針孔案團體訴訟線上表單
◼︎收件截止日期：11月30日
◼︎填寫需要資料
－購買課程的契約或收據（要看分店、日期、金額、堂數）
－施作紀錄（療程紀錄、App 或 LINE 上的預約紀錄，要看做了哪幾天）
－身分證與可收信的電子信箱
－如果有報案後的被害人代號、與診所的 LINE 對話截圖