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認為不應選舉而抹煞基層警察的努力

強調台北治安世界第一

反問到底什麼意思？

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前訪日時，穿著防彈衣在東京街頭奔跑，引發討論，沈伯洋解釋，因遭中國通緝，出國都會穿防彈衣，並在台北市長蔣萬安稱「台北很安全、日本也很安全」後，舉台北近期槍擊案件反擊，提醒蔣萬安不要對治安掉以輕心。蔣萬安今（14）日兩度回應，先強調不希望因為選舉抹煞基層警察努力，下午又被問同一題時反批，沈伯洋到東京、美國都穿防彈衣，「但卻扯台北市治安，到底誰在轉移話題？誰在問A答B？」沈伯洋近日赴東京皇居周邊體驗跑步，卻被眼尖網友發現穿著防彈衣，他隨後證實，而蔣萬安昨被問及沈伯洋在東京穿防彈衣跑步時表示，「台北很安全，日本也很安全」，但尊重每個人的考量及評估。沈伯洋隨後反擊，舉台北近期發生的槍擊案件為例，提醒蔣萬安不要對治安掉以輕心，並質疑蔣萬安不提加害者，只談整體環境，是「在夾縫中找答案」。而針對沈伯洋質疑，蔣萬安今上午受訪被問到此事時表示，「地方政府從第一線的警察同仁其實非常辛苦，也很努力。其實不只台北市，全台灣一直以來都是以安全在國際間著稱。」蔣萬安強調，他不希望因為選舉到了，就去抹煞基層警察同仁所做的努力跟各項的付出跟貢獻。沈伯洋隨後認為，蔣萬安的說法就像有人攜帶防狼噴霧，卻被指控抹煞基層警察努力，並以「將帥無能，累死三軍」反擊，認為市長應該承擔治安責任。對此，蔣萬安下午再被問到沈伯洋「將帥無能」的說法時，他直言「沈委員到東京穿防彈衣，到美國也穿防彈衣，但卻扯台北市治安，到底誰在轉移話題？誰在問A答B？」蔣萬安接著表示，「那要談台北市治安，我就很清楚跟大家報告，去年英國《Time Out》雜誌對全球最安全城市的評比，台北市是全世界的第一名。」蔣萬安並將話題拉回沈伯洋穿防彈衣的原因，表示「我們還是要回到一開始的問題，也就是大家很好奇，沈委員，你到東京穿著防彈衣跑步，還有保鑣，你到美國，你的競選總幹事吳思瑤委員說，8天你天天都穿著防彈衣，所以大家就很好奇來問我，這到底代表什麼意思呢？」