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▲高愛倫《請允許我們身後財產自主》新書分享會假高雄市立圖書館總館舉辦。（圖／翻攝畫面）

▲高愛倫《請允許我們身後財產自主》新書分享會假高雄市立圖書館總館登場。由左至右：吳明蒼律師、高雄市立圖書館李金鴦館長、高愛倫老師、主持人賴慕芬總監。（圖／翻攝畫面）

暖心作家高愛倫推出全新力作《請允許我們身後財產自主》，特別攜手誠澈法律事務所律師吳明蒼，並由華巍藝術新聞總監賴慕芬主持，13日在高雄市立圖書館總館舉辦新書分享會，帶大家從感性故事與理性法律雙視角，拆解繼承迷思、築起無懈可擊的法律防線。高愛倫繼暢銷書《親密搶奪，誰在拿走你的錢》引發廣大共鳴後，這一回她更直接點出，當人品失格、兄弟姊妹特留分制度過時，為什麼一生心血家宅會面臨合法的「親密搶奪」？即便即將修法，但在生效前的空窗期，不論單身、頂客族或關係穩定的未婚伴侶，依然處於「隱形懲罰」的險境中.高愛倫以法律小白的視角，直視現行法律與繼承制度造成的社會之痛，進而提出最簡易實用的平民版防禦規劃。此外，她也透過十三篇金錢拉扯的真實故事深刻預告，當倫理良知失守，這世間就沒有真正的安全繼承，唯有洞察風險、提早規劃，才能為一路相伴的彼此留下退路。高愛倫於講座中分享《特別的錢，留給特別的人》、律師吳明蒼分享《在遺憾發生前，用法律築起安心守護》，手足特留分廢除了，財產就自動安全了嗎？事實上，沒有預立「有效遺囑」，財產依然會照法定順位分配。身後自主是每個人都該提早練習的人生智慧，邀請民眾與親友一同預作規劃，跨越傳承迷思，優雅擁抱財產自主的自由。高雄市立圖書館館長李金鴦致詞表示，這個活動讓高雄的讀者可以更了解財產自主相關的議題，期盼現場的參與者可以透過這個活動收穫滿滿。主持人賴慕芬是華巍藝術新聞創辦人暨藝術總監、壹元書院創辦人、資深藝術策展人及跨領域文化藝術推動者，長期投入臺灣藝術推廣、國際文化交流、新住民文化培力與社會公益，策辦國內外藝術展覽、論壇及文化活動逾百場，並透過策展、媒體與影像紀錄，持續推動多元文化交流及臺灣藝術發展。