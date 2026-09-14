台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）9月又有超強新品陣容登場！寶可夢台灣官方今（14）日表示，台北寶可夢中心將於9月19日發售《Pokémon Pokopia》中超人氣淺淺丘的LED燈和吉祥物吊飾，此外還有先前熱賣的造型悠遊卡也再度到貨，因此預期信義現場本週末將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。
台灣寶可夢中心9月新品亮相！淺淺丘2款週邊、造型悠遊卡再販
台北寶可夢中心今（14）日表示，將於9月19日（六）發售以Nintendo Switch 2遊戲軟體《Pokémon Pokopia》遊戲中遇見的皮卡丘淺色的商品 ，本次登場的有LED燈和吉祥物吊飾！
此外，以寶可夢和風為主題的造型悠遊卡的商品也將於9月19日再到貨，這波寶可夢Supercard造型悠遊卡一共有噴火龍、路卡利歐、甲賀忍蛙3款圖樣。
上述這些商品，也將於9月18日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售。
■9月19日台灣寶可夢中心商品清單
附扣環吉祥物 Pokémon Pokopia (皮卡丘 淺色) $370
LED燈 Pokémon Pokopia (皮卡丘 淺色) $1,150
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-噴火龍 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-路卡利歐 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-甲賀忍蛙 $350
台灣寶可夢中心8月入店整理券發放實施日期
9月16日（三）、19日（六）、25日（五）、26日（六）、27日（日）、28日（一）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
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台北寶可夢中心今（14）日表示，將於9月19日（六）發售以Nintendo Switch 2遊戲軟體《Pokémon Pokopia》遊戲中遇見的皮卡丘淺色的商品 ，本次登場的有LED燈和吉祥物吊飾！
此外，以寶可夢和風為主題的造型悠遊卡的商品也將於9月19日再到貨，這波寶可夢Supercard造型悠遊卡一共有噴火龍、路卡利歐、甲賀忍蛙3款圖樣。
上述這些商品，也將於9月18日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售。
附扣環吉祥物 Pokémon Pokopia (皮卡丘 淺色) $370
LED燈 Pokémon Pokopia (皮卡丘 淺色) $1,150
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-噴火龍 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-路卡利歐 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-甲賀忍蛙 $350
9月16日（三）、19日（六）、25日（五）、26日（六）、27日（日）、28日（一）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。