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台灣寶可夢中心9月新品亮相！淺淺丘2款週邊、造型悠遊卡再販

▲《Pokémon Pokopia》遊戲中首度出現的淺色皮卡丘，是因為幫助朋友過度放電而變虛弱，導致原本該是鮮黃的毛色變得蒼白，耳朵也因此下垂，呈現弱氣的模樣。（圖／寶可夢官方網站）

■9月19日台灣寶可夢中心商品清單

▲以寶可夢和風為主題的造型悠遊卡的商品也將於9月19日再到貨，共有噴火龍、路卡利歐、甲賀忍蛙3款圖樣。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心8月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）9月又有超強新品陣容登場！寶可夢台灣官方今（14）日表示，台北寶可夢中心將於9月19日發售《Pokémon Pokopia》中超人氣淺淺丘的LED燈和吉祥物吊飾，此外還有先前熱賣的造型悠遊卡也再度到貨，因此預期信義現場本週末將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。台北寶可夢中心今（14）日表示，將於9月19日（六）發售以Nintendo Switch 2遊戲軟體《Pokémon Pokopia》遊戲中遇見的皮卡丘淺色的商品 ，本次登場的有LED燈和吉祥物吊飾！此外，以寶可夢和風為主題的造型悠遊卡的商品也將於9月19日再到貨，這波寶可夢Supercard造型悠遊卡一共有噴火龍、路卡利歐、甲賀忍蛙3款圖樣。上述這些商品，也將於9月18日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。