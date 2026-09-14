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蔣萬安駁「爸爸路邊吸菸」嘲諷：無菸城市是重要指標

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在東京成立「日本後援會」，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫也特地現身力挺，期間更將砲火指向國民黨籍台北市長蔣萬安，質疑如今早已不是戰後物資匱乏年代，與其著重「生生喝鮮奶」，市府應把食安問題擺在前面。對此，蔣萬安正面回應，強調政策都有其完整的政策背景與推動考量。針對「生生喝鮮奶」政策遭質疑是在歌功頌德，蔣萬安提到，當年中央推動「班班喝鮮奶」時，同樣認為學童需要補充鈣質，但受到冷鏈設備、配送以及行政作業等問題影響，最後選擇暫停相關政策。不過，包含台北市在內的地方政府都曾向中央呼籲，至少應保留相關經費，讓地方可以自行延續政策，因此台北市決定自行接手，「中央不做，台北市來做」。蔣萬安指出，台北市改以「數位學生卡證」搭配超商兌換鮮奶，藉此避開冷鏈配送問題，從技術整合到與通路業者協調，過程中仍有不少難題，因此他親自拜訪四大超商業者，逐一討論執行方式，最終才讓政策得以延續。蔣萬安強調，政策目的就是希望讓孩子補充鈣質、喝得到鮮奶，對於有乳糖不耐症的學童，也提供豆漿等選擇，並依執行狀況持續精進。至於矢板明夫以「爸爸路邊吸菸」質疑北市吸菸區政策，蔣萬安則表示，「無菸城市」是進步城市的重要指標，其中日本東京推動已有30年、大阪也推動7年，還包括韓國首爾也已執行。他認為，台北具備推動相關政策的條件，市民整體素質也足以做好吸菸與非吸菸空間的分流，當然在實際執行上仍有可以改善之處，市府會持續檢討與精進。蔣萬安也相信絕大多數台北市民都認同「無菸城市」的政策方向，並將北市近年的施政成果一併提出，包括「六線齊發」全面布建捷運路網，以及成功爭取輝達落腳台北。他直言，輝達進駐不只是帶來工作機會，更將為台北未來10年、20年的科技產業發展奠定基礎。此外，蔣萬安也談及台北大巨蛋完工啟用後的國際賽事效益，明後年將迎來世界十二強賽事，以及洛杉磯奧運最終資格賽，北市已成功爭取在大巨蛋舉辦，屆時除了世界各地頂尖選手及教練團隊來台，也可望吸引國際球迷進入台北，進一步帶動城市觀光及整體發展。