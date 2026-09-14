室內綜合體能賽事HYROX北京站近日爆發衛生安全爭議。澳洲女子菁英選手、世界紀錄保持人喬安娜（Joanna Wietrzyk）比賽途中失禁，排泄物污染身體、器材和賽道，主辦單位仍放行她繼續完賽，最終甚至奪下冠軍。為何未中止比賽引發議論，HYROX事後強硬護航選手，僅稱突發狀況使原有規範界線變得模糊，未對比賽是否終止回應。但若細查賽事贊助商可發現，喬安娜就是最大贊助商PUMA的選手。
HYROX是一項結合跑步與肌力訓練的賽事，結合1公里跑步以及8項肌力運動，考驗心肺與肌力，比賽中會輪流使用划船機、滑雪機、雪橇、沙袋及波比跳地毯、牆球等器材，項目與項目之間進行一公里跑步。
HYROX北京站12日舉行，喬安娜在女子菁英賽事期間疑似出現腸胃不適及失禁狀況，腿部及部分場地受到排泄物污染，但她並未退賽，仍繼續進行波比跳等多個項目，最終完成所有賽程甚至拿下冠軍。
但這場賽事爭議並未落幕，主辦單位遭質疑未適時介入甚至強制中止比賽，已造成公共衛生問題，也對其他參賽者安全與公平性造成影響。
沒想到，HYROX官方今日發出強硬聲明，先是稱賽事原本就針對「生物污染物」及醫療處置訂有程序，但又強調此次狀況未預期，使原本針對菁英競賽及大眾參賽設計的規範界線變得模糊，「造成相關規範在如何執行及理解上產生歧義」。
官方不僅未說明清楚賽事為何不停下或取消參賽資格，反要求大眾勿對選手輿論撻伐或暴力威脅，甚至揚言若查證到涉及相關行為者，無論透過公開留言、私人訊息或社群媒體，都將被終身禁止參加HYROX旗下所有賽事。
HYROX官方這則聲明再度引來抨擊，大量運動愛好者留言質疑，「在這種情況下沒有所謂模糊的界線，允許運動員使用被糞便覆蓋的裝備這件事，根本不應模糊」、保護運動員免受欺淩和威脅絕對是正確的事情，但保護其他運動員的健康和安全更應該成為這個對話的一部分。如果已經有生化污染相關程序，那麼真正的問題是為什麼他們沒有執行。」
值得注意的是，若細查HYROX主辦單位背後的贊助商可發現，最大的運動品牌贊助商是PUMA，而喬安娜正是PUMA旗下最知名的HYROX選手，在今年六月於瑞典斯德哥爾摩舉行的HYROX世界錦標賽上，PUMA旗下有多名選手登上頒獎台。
當時PUMA也曾發出新聞稿提到，PUMA運動員們穿著PUMA Deviate Elite HYROX參賽，這是首款專為HYROX比賽設計的高性能跑鞋。他們再次證明了專為混合比賽的獨特需求而設計的鞋所帶來的性能優勢。同時強調PUMA在整個HYROX世界錦標賽期間都保持著強大的影響力，對於賽事的影響也不言而喻。
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HYROX北京站12日舉行，喬安娜在女子菁英賽事期間疑似出現腸胃不適及失禁狀況，腿部及部分場地受到排泄物污染，但她並未退賽，仍繼續進行波比跳等多個項目，最終完成所有賽程甚至拿下冠軍。
但這場賽事爭議並未落幕，主辦單位遭質疑未適時介入甚至強制中止比賽，已造成公共衛生問題，也對其他參賽者安全與公平性造成影響。
沒想到，HYROX官方今日發出強硬聲明，先是稱賽事原本就針對「生物污染物」及醫療處置訂有程序，但又強調此次狀況未預期，使原本針對菁英競賽及大眾參賽設計的規範界線變得模糊，「造成相關規範在如何執行及理解上產生歧義」。
官方不僅未說明清楚賽事為何不停下或取消參賽資格，反要求大眾勿對選手輿論撻伐或暴力威脅，甚至揚言若查證到涉及相關行為者，無論透過公開留言、私人訊息或社群媒體，都將被終身禁止參加HYROX旗下所有賽事。
HYROX官方這則聲明再度引來抨擊，大量運動愛好者留言質疑，「在這種情況下沒有所謂模糊的界線，允許運動員使用被糞便覆蓋的裝備這件事，根本不應模糊」、保護運動員免受欺淩和威脅絕對是正確的事情，但保護其他運動員的健康和安全更應該成為這個對話的一部分。如果已經有生化污染相關程序，那麼真正的問題是為什麼他們沒有執行。」
值得注意的是，若細查HYROX主辦單位背後的贊助商可發現，最大的運動品牌贊助商是PUMA，而喬安娜正是PUMA旗下最知名的HYROX選手，在今年六月於瑞典斯德哥爾摩舉行的HYROX世界錦標賽上，PUMA旗下有多名選手登上頒獎台。