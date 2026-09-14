蘋果iOS 27預計9月15日上線，其中Siri被認為是史上最大改版，由Apple Intelligence驅動的全新「Siri AI」。新版Siri能理解使用者的個人情境及螢幕內容，還能跨App完成任務。不過，Siri AI初期僅支援英文，用戶想要搶先體驗的話，升級iOS 27且語言切換成英文即可使用。
Siri AI是什麼？
Siri AI是Siri問世以來更新幅度最大的一次，過去對Siri只能下達單一指令，例如設定鬧鐘、查詢天氣、撥打電話；升級後的Siri AI會像個人AI助理，能理解上下文、接續回答，也能根據使用者的個人資料、螢幕內容及當下正在操作的App提供協助，例如要求Siri找出朋友曾在訊息中推薦的餐廳、從Email找到飯店訂房編號，或搜尋某次旅行中與親友合照的照片。
Siri AI台灣可以用嗎？首波僅支援英文
根據Apple台灣官網台灣可以使用Siri AI，全新Siri 台灣如何搶先使用，符合資格的iPhone可依照以下步驟設定：
第一步：更新iOS 27
開啟「設定」>「一般」>「軟體更新」，確認已安裝iOS 27最新版本。
第二步：將iPhone語言改為英文
前往「設定」>「一般」>「語言與地區」>「iPhone語言」，選擇英文。
第三步：將Siri語言改為英文
前往「設定」>「Apple Intelligence與Siri」>「語言」，選擇「English（United States）」。
Apple規定，裝置語言及Siri語言必須設定為相同的支援語言；如果只更改其中一項，Apple Intelligence可能暫時無法使用。
第四步：開啟Apple Intelligence
進入「設定」>「Apple Intelligence與Siri」，點選「開啟Apple Intelligence」，或打開Apple Intelligence旁的開關。
第五步：等待AI模型下載
將iPhone連接Wi-Fi並接上電源，等待Apple Intelligence及Siri AI所需模型下載。Apple指出，裝置須保留至少7GB儲存空間，下載時間則會依照網路速度而不同。
完成後，使用者可說出「Siri」、長按側邊按鈕，或開啟全新的Siri App使用。由於首波只有英文版，提問及操作指令也必須使用英文。
Siri AI支援機型完整名單
依照Apple公布的相容名單，支援Apple Intelligence及Siri AI的iPhone包括：
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16系列、iPhone 17系列、iPhone Air、iPhone 18 Pro系列和iPhone Duo。
iPhone 15、iPhone 15 Plus及更早機型，即使可以升級iOS 27，也因硬體規格不符合需求，無法使用完整Apple Intelligence及Siri AI。
其他相容裝置還包括搭載M1或更新晶片的iPad與Mac、搭載A17 Pro晶片的iPad mini，以及Apple Vision Pro。Apple Watch上的部分AI功能則須與已開啟Apple Intelligence的相容iPhone配對使用。
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Siri AI是Siri問世以來更新幅度最大的一次，過去對Siri只能下達單一指令，例如設定鬧鐘、查詢天氣、撥打電話；升級後的Siri AI會像個人AI助理，能理解上下文、接續回答，也能根據使用者的個人資料、螢幕內容及當下正在操作的App提供協助，例如要求Siri找出朋友曾在訊息中推薦的餐廳、從Email找到飯店訂房編號，或搜尋某次旅行中與親友合照的照片。
根據Apple台灣官網台灣可以使用Siri AI，全新Siri 台灣如何搶先使用，符合資格的iPhone可依照以下步驟設定：
第一步：更新iOS 27
開啟「設定」>「一般」>「軟體更新」，確認已安裝iOS 27最新版本。
第二步：將iPhone語言改為英文
前往「設定」>「一般」>「語言與地區」>「iPhone語言」，選擇英文。
第三步：將Siri語言改為英文
前往「設定」>「Apple Intelligence與Siri」>「語言」，選擇「English（United States）」。
Apple規定，裝置語言及Siri語言必須設定為相同的支援語言；如果只更改其中一項，Apple Intelligence可能暫時無法使用。
第四步：開啟Apple Intelligence
進入「設定」>「Apple Intelligence與Siri」，點選「開啟Apple Intelligence」，或打開Apple Intelligence旁的開關。
第五步：等待AI模型下載
將iPhone連接Wi-Fi並接上電源，等待Apple Intelligence及Siri AI所需模型下載。Apple指出，裝置須保留至少7GB儲存空間，下載時間則會依照網路速度而不同。
完成後，使用者可說出「Siri」、長按側邊按鈕，或開啟全新的Siri App使用。由於首波只有英文版，提問及操作指令也必須使用英文。
Siri AI支援機型完整名單
依照Apple公布的相容名單，支援Apple Intelligence及Siri AI的iPhone包括：
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16系列、iPhone 17系列、iPhone Air、iPhone 18 Pro系列和iPhone Duo。
iPhone 15、iPhone 15 Plus及更早機型，即使可以升級iOS 27，也因硬體規格不符合需求，無法使用完整Apple Intelligence及Siri AI。
其他相容裝置還包括搭載M1或更新晶片的iPad與Mac、搭載A17 Pro晶片的iPad mini，以及Apple Vision Pro。Apple Watch上的部分AI功能則須與已開啟Apple Intelligence的相容iPhone配對使用。