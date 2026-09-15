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▲舒淇（左）與李心潔（右）合演Netflix影集《回魂計》，雙入圍迷你劇集女主角。（圖／資料照）

第61屆金鐘獎節目類入圍名單

▲莎莎（左起）、吳映潔、姚元浩共同主持《嗨！營業中－第六季》入圍實境節目主持人獎。（圖／嗨！營業中FB）

第61屆金鐘獎戲劇類入圍名單

▲邵雨薇靠著《動物園》這次要角逐金鐘視后。（圖／資料照）

第61屆金鐘獎頒獎典禮時間＆地點資訊

▲陳漢典（右）與陳庭妮（左）將分別主持節目、戲劇類金鐘獎頒獎典禮。（圖／資料照）

第61屆金鐘獎主持陣容

第61屆金鐘獎直播平台統整

官方網路頻道：金鐘61官網、金鐘官方YouTube

電視直播：三立都會台

海外直播：三立國際台

廣播調頻：好事989電台

數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY

影音平台直播：三立MOD綜合台、LINE TV

2026年第61屆金鐘獎節目類、戲劇類入圍名單今（15）日出爐，《NOWNEWS今日新聞》本文統整完整入圍者以及入圍作品，帶大家一次掌握。其中，柯佳嬿第4度提名戲劇節目女主角獎，曾敬驊則將與周渝民、莊凱勛共搶戲劇節目男主角獎。另外，舒淇與李心潔靠著《回魂計》共同入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎。而金鐘獎頒獎典禮將於10月23、24日晚間登場。今年金鐘獎節目類入圍名單超級精彩，綜藝節目獎入圍節目包含《星廚之戰》、《綜藝玩很大》、《一字千金》，綜藝節目主持人獎入圍者則有吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵組合，將對抗曾國城、沈玉琳、胡瓜等資深綜藝大哥，至於小S主持的《小姐不熙娣》今年則全數槓龜，令人訝異。至於戲劇類入圍名單同樣讓人震撼，舒淇與李心潔兩位國際級影后共同入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，將與瑞瑪席丹、謝盈萱PK。戲劇節目女主角獎入圍者則有邵雨薇、柯佳嬿、楊貴媚、謝欣穎、鍾欣凌，都是知名度與實力兼具的女明星，頒獎典禮當晚勢必會掀起高潮，紅毯造型同樣令人期待。《一字千金》《百分之一相對論 第一季》《星廚之戰》《週末最強大》《綜藝玩很大》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）／《綜藝大熱門》沈玉琳、Melody 殷悅／《11點熱吵店》胡瓜（胡自雄）、陳亞蘭（陳欣湉）、歐漢聲／《週末最強大》曾國城、蔡尚樺／《全民星攻略》邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃于恩）、丘涵／《真料理兩鍋論》《Hata la 異世界》《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》《我是陳派派》《勇者動畫系列 2》《莓吉幼兒園》《也好吃》《列車人生》《我們回家吧 3》《激流台灣》《藝術二分之一：Art kak’ i’ iyaeh》Dennis Nieh（聶雲）／《The Taipei Tonight Show》肯納Kenna／《City Escape》馬世芳／《也好吃》曾寶儀／《我們回家吧3》融融（吳宇堯）／《融融歷險記》《九條好漢在一班》《人生幹大事上山吧！台灣隊》《飢餓遊戲》《嗨！營業中》《廚師的迫降：客家廚房 2》利特、温昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯／《廚師的迫降：客家廚房 2》姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔／《嗨！營業中－第六季》胡瓜、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安／《胡來旅行社》孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝／《飢餓遊戲》雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）／《人生幹大事上山吧！台灣隊》《另一種注目》《守護我們的星球II：水陸之間》《極樂世界之好好出門》《膠囊時光 The Time Capsule》《藝術很有事》李宜庭／《島語 美麗島的外來客》許璦婷／《下半場練習生》陳雅琳／《我的野生鄰居》舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》黃迪揚／《讓愛傳下去－2024吳尊賢愛心獎》《talagay我最強！》《ㄟ！跟你說個祕密》《越來越嗖鯊》《節氣x六感實驗室》《趖來趖去3隻蟲》《換個爸媽過幾天》《反正你也不睡覺》《成仁高中偵探社》《青春！咱的夢》《青春發言人》A-têng（周俊廷）／《趖來趖去3隻蟲》大霈（李霈瑜）、馬大元／《換個爸媽過幾天》李穎珍／《練習生，衝一波！》香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）／《阿猴出任務》嚴八（嚴天浩）、胡子（黃柏涵）／《鹹魚小隊》白心儀、潘郁文／《我的動物同學》余俊權／《列車人生》阿洛・卡力亭・巴奇辣／《你的島嶼我的家》第三季：大航海舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》劉嵩／《南國啟示錄》丁光慈／《天才衝衝衝》可樂（吳佩諭）／《大學聲 Young Voice》林悅恩／《樂團祭》陳健彬／《宇宙啦啦隊》鍾宜瑩／《綜藝大熱門》王盈舜／《紀錄觀點－冰封的記憶》王瀚德、謝政峰、陳錦亮、陳冠宇、周劭杰／《藝術很有事：為何建築人愛穿黑衣？》徐仲彥、黃郁智／《列車人生》湯育宇、葉辰威、陳韋翰、陳翔科／《也好吃》潘信安／《straight to the source 2》伍翔麟、花花（沈佳穎）、呂杰／《樂團祭》朱俊宇／《百分之一相對論 第一季》李元嶽、毛卜祺、陳國安／《青春發言人》柯朝璋／《吉日良辰客家封》董崇安／《也好吃》黎哲光、胡柏毅、蕭俊良／《星廚之戰》朱介任、王鈴晶／《藝術很有事：回看一刀俠 陳弘耀》游宜展／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》楊淑婷／《Art Attack》劉吉雄、盧彥中／《紀錄觀點－陌生人與他們的小孩》謝欣志、吳殷漢／《ㄟ！跟你說個祕密》王姝妍、Neita（莊芳田）、葉為元、龍諾兒／《Hata la 異世界》周文元／《星際女孩》周芸汝／《莓吉幼兒園》陳威元／《勇者動畫系列2》黃勻弦、黃郁婷／《我是陳派派》吳明羽、林子煜、浦臨恩、馮俊曄、黃士佳、劉更始／《Hata la 異世界》卓士堯、林先敏／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》林傳凱／《Musasuhis百年之路》高偉晏、林協忠、張衞帆、陳品伶、A拔／《勇者動畫系列2》黃浩倫、石恩明、王維剛／《我是陳派派》《Hata la 異世界》《我是陳派派》《明星製作公司》《星廚之戰》《孫子也打野》《我們六個》《我們與惡的距離II》《都市開基祖》《喝酒吧！笨蛋》《監所男子囚生記》《乩身》《回魂計》《成功路上》《忘了我記得》《親密之海》《大仙尪仔》《我的陽過阿公》《客家電影院－小包袱》《客家電影院－屋下無人》《晚安，瑪卡龍》周渝民 《我們與惡的距離II》莊凱勛 《都市開基祖》陳澤耀 《監所男子囚生記》曾敬驊 《如果不曾見過太陽》謝章穎 《零日攻擊－蛇仔》邵雨薇《動物園》柯佳嬿《如果不曾見過太陽》楊貴媚《我們與惡的距離II》謝欣穎《我們與惡的距離II》鍾欣凌《拜六禮拜》于子育《我們與惡的距離II》王渝萱《喝酒吧！笨蛋》張詩盈《日日好食光》游珈瑄《我們六個》謝瓊煖《人浮於愛》施名帥《監所男子囚生記》陳竹昇《都市開基祖》黃鐙輝《我們與惡的距離II》楊祐寧《監所男子囚生記》潘親御《我們六個》吳奕蓉《客家電影院－小包袱》李心潔《回魂計》許莉廷《晚安，瑪卡龍》舒淇《回魂計》瑞瑪席丹《親密之海》謝盈萱《忘了我記得》李銘順《親密之海》侯彥西《客家電影院－屋下無人》洪都拉斯（洪勝德）《大仙尪仔》秦漢《忘了我記得》傅孟柏《回魂計》于子育 《親密之海》方郁婷 《回魂計》林廷憶 《回魂計》張詩盈 《成功路上》陸弈靜 《客家電影院－小包袱》王柏傑《乩身》柯一正《我的陽過阿公》從從（唐從聖）《我的陽過阿公》陳竹昇《我的陽過阿公》楊迦恩《客家電影院－屋下無人》福地祐介《親密之海》韋禮安WeiBird、艾蜜莉AMILI、黃婷、Hans陳思翰 《監所男子囚生記》洪佩瑜、陳學聖、柯宏昇、何宇勝 《百萬人推理》陳建騏、葛大為、徐佳瑩 《忘了記得》米莎 《客家電影院－屋下無人》Suming 舒米恩【舒米恩．魯碧】 《假日到山裏來看你》白蘭琪（姜素秋） 《我的腸過阿公》林佳慧、徐麗雯 《客家電影院－小包袱》胡錦筵、張佑維、王珮蓉 《客家電影院－屋下無人》蔡柏璋、何昕明、劉若英 《忘了記得》蔡柏璋、吳宗祐 《親密之海》吳米森《台語有影－等待》胡錦筵、周鉅宏《客家電影院－屋下無人》徐麗雯《客家電影院－小包袱》陳正道、許肇任《回魂計》劉若英《忘了記得》吳季恩、陳南宏、許世輝、朱平《都市開基祖》呂蒔媛《我們與惡的距離II》林佳慧、林美子、黃克義《我們六個》侯文詠、楊碧鳳《人浮於愛》樓一安、吳思穎、周語莊、莫子儀《喝酒吧》王傳宗《我們六個》朱平《都市開基祖》林君陽《我們與惡的距離II》高炳權《監所男子囚生記》樓一安《喝酒吧！笨蛋》王倩婷《回魂計》侯志堅、高亦謙 《監所男子囚生記》侯志堅、黃偉哲、高敏倫、呂菱瑄 《乩身》陳建騏、羅恩妮、陳宜萱、林逐 《忘了記得》盧律銘、林孝親、林思妤 《我們與惡的距離II》任敏嫻／《零日攻擊－蛇仔》林呈恩／《都市開基祖》蔡喬菲／《如果我不曾見過太陽》李宜儒／《我的陽過阿公》張芹瑜／《客家電影院－屋下無人》龍步晞／《客家電影院－屋下無人》顏語瑢／《忘了我記得》包軒鳴／《乩身》李清迪、劉至桓／《監所男子囚生記》趙冠衡、仉春霖／《忘了我記得》蔡維隆／《親密之海》簡佑陶、王淳宇／《我們與惡的距離II》江翊寧、解孟儒／《忘了我記得》林承忻／《黑盒子》林姿嫺／《我們與惡的距離II》楊仕丞／《公視人生劇展 祝你下輩子開心》賴詠萱／《動物園》胡毓浩、詹謹嘉／《如果我不曾見過太陽》楊青翰／《忘了我記得》葉明廣／《親密之海》謝松銘、小薰（林翊婷）／《動物園》羅煒／《都市開基祖》吳若昀／《乩身》林仲賢、龔照欽／《黑盒子》翁定洋／《親密之海》黃美清、鄭嘉政／《忘了我記得》羅順福、沈展志、蕭仁傑／《回魂計》王佳惠、顏妙璟、徐淑娟／《親密之海》姚君／《我們與惡的距離II》施筱柔／《忘了我記得》許力文、萬芷蓉／《乩身》魏湘容／《回魂計》蘇庭卉、林育妘、張貝帆、張丞寧／《監所男子囚生記》李昭樺、傅景皇、鄭智維／《黑盒子》梁偉民、郭憲聰／《如果我不曾見過太陽》郭家宥、黃閔彬／《動物園》郭憲聰、童譯白、呂奇駿／《乩身》嚴振欽、侯秀嬑、曾彥偉／《我們與惡的距離II》曾雅寧、歐千綺／《何百芮的地獄戀曲》黃年永、李柏堯、陳奕伶、王子柔／《動物園》楊書昕、陳家俐、楊家慎、廖厚閔、周維德、劉聖心、楊子介／《監所男子囚生記》簡豐書、陳家俐、孫思媛、楊家慎、廖厚閔／《百萬人推理》簡豐書、陳家俐、許正一／《乩身》《大仙尪仔》《乩身》《動物園》《黑盒子》《監所男子囚生記》終身成就獎得主：林登義 先生特別貢獻獎得主：吳進成 先生日期：10月17日（六）時間：19：00 頒獎典禮地點：台北流行音樂中心舉行日期：10月23日（五）時間：17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮地點：台北流行音樂中心舉行日期：10月24日（六）時間：17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮地點：台北流行音樂中心舉行節目類星光大道主持人：夏和熙、謝雨芝（Dora）戲劇類星光大道主持人：石知田、林葦妮（木木）