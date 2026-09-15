（15:33更新：新增入圍名單）2026年第61屆金鐘獎節目類、戲劇類入圍名單今（15）日出爐，《NOWNEWS今日新聞》本文統整完整入圍者以及入圍作品，帶大家一次掌握。其中，柯佳嬿第4度提名戲劇節目女主角獎，曾敬驊則將與周渝民、莊凱勛共搶戲劇節目男主角獎。另外，舒淇與李心潔靠著《回魂計》共同入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎。而金鐘獎頒獎典禮將於10月23、24日晚間登場。
綜藝節目主持人獎競爭超激烈 吳宗憲、沈玉琳、胡瓜齊聚PK
今年金鐘獎節目類入圍名單超級精彩，綜藝節目獎入圍節目包含《星廚之戰》、《綜藝玩很大》、《一字千金》，綜藝節目主持人獎入圍者則有吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵組合，將對抗曾國城、沈玉琳、胡瓜等資深綜藝大哥，至於小S主持的《小姐不熙娣》今年則全數槓龜，令人訝異。
柯佳嬿第4度入圍視后 對手有楊貴媚、邵雨薇、鍾欣凌
至於戲劇類入圍名單同樣讓人震撼，舒淇與李心潔兩位國際級影后共同入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，將與瑞瑪席丹、謝盈萱PK。戲劇節目女主角獎入圍者則有邵雨薇、柯佳嬿、楊貴媚、謝欣穎、鍾欣凌，都是知名度與實力兼具的女明星，頒獎典禮當晚勢必會掀起高潮，紅毯造型同樣令人期待。
⭐第61屆金鐘獎節目類入圍名單
★綜藝節目獎
《一字千金》
《百分之一相對論 第一季》
《星廚之戰》
《週末最強大》
《綜藝玩很大》
★綜藝節目主持人獎
吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）／《綜藝大熱門》
沈玉琳、Melody 殷悅／《11點熱吵店》
胡瓜（胡自雄）、陳亞蘭（陳欣湉）、歐漢聲／《週末最強大》
曾國城、蔡尚樺／《全民星攻略》
邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃于恩）、丘涵／《真料理兩鍋論》
★動畫節目獎
《Hata la 異世界》
《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》
《我是陳派派》
《勇者動畫系列 2》
《莓吉幼兒園》
★生活風格節目獎
《也好吃》
《列車人生》
《我們回家吧 3》
《激流台灣》
《藝術二分之一：Art kak’ i’ iyaeh》
★生活風格節目主持人獎
Dennis Nieh（聶雲）／《The Taipei Tonight Show》
肯納Kenna／《City Escape》
馬世芳／《也好吃》
曾寶儀／《我們回家吧3》
融融（吳宇堯）／《融融歷險記》
★實境節目獎
《九條好漢在一班》
《人生幹大事上山吧！台灣隊》
《飢餓遊戲》
《嗨！營業中》
《廚師的迫降：客家廚房 2》
★實境節目主持人獎
利特、温昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯／《廚師的迫降：客家廚房 2》
姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔／《嗨！營業中－第六季》
胡瓜、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安／《胡來旅行社》
孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝／《飢餓遊戲》
雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）／《人生幹大事上山吧！台灣隊》
★紀實節目獎
《另一種注目》
《守護我們的星球II：水陸之間》
《極樂世界之好好出門》
《膠囊時光 The Time Capsule》
《藝術很有事》
★紀實節目主持人獎
李宜庭／《島語 美麗島的外來客》
許璦婷／《下半場練習生》
陳雅琳／《我的野生鄰居》
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
黃迪揚／《讓愛傳下去－2024吳尊賢愛心獎》
★兒童節目獎
《talagay我最強！》
《ㄟ！跟你說個祕密》
《越來越嗖鯊》
《節氣x六感實驗室》
《趖來趖去3隻蟲》
★少年節目獎
《換個爸媽過幾天》
《反正你也不睡覺》
《成仁高中偵探社》
《青春！咱的夢》
《青春發言人》
★兒童少年節目主持人獎
A-têng（周俊廷）／《趖來趖去3隻蟲》
大霈（李霈瑜）、馬大元／《換個爸媽過幾天》
李穎珍／《練習生，衝一波！》
香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）／《阿猴出任務》
嚴八（嚴天浩）、胡子（黃柏涵）／《鹹魚小隊》
★節目類導演獎
白心儀、潘郁文／《我的動物同學》
余俊權／《列車人生》
阿洛・卡力亭・巴奇辣／《你的島嶼我的家》第三季：大航海
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
劉嵩／《南國啟示錄》
★節目類導播獎
丁光慈／《天才衝衝衝》
可樂（吳佩諭）／《大學聲 Young Voice》
林悅恩／《樂團祭》
陳健彬／《宇宙啦啦隊》
鍾宜瑩／《綜藝大熱門》
★節目類攝影獎
王盈舜／《紀錄觀點－冰封的記憶》
王瀚德、謝政峰、陳錦亮、陳冠宇、周劭杰／《藝術很有事：為何建築人愛穿黑衣？》
徐仲彥、黃郁智／《列車人生》
湯育宇、葉辰威、陳韋翰、陳翔科／《也好吃》
潘信安／《straight to the source 2》
★節目類燈光獎
伍翔麟、花花（沈佳穎）、呂杰／《樂團祭》
朱俊宇／《百分之一相對論 第一季》
李元嶽、毛卜祺、陳國安／《青春發言人》
柯朝璋／《吉日良辰客家封》
董崇安／《也好吃》
黎哲光、胡柏毅、蕭俊良／《星廚之戰》
★節目類剪輯獎
朱介任、王鈴晶／《藝術很有事：回看一刀俠 陳弘耀》
游宜展／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
楊淑婷／《Art Attack》
劉吉雄、盧彥中／《紀錄觀點－陌生人與他們的小孩》
謝欣志、吳殷漢／《ㄟ！跟你說個祕密》
★節目類美術設計獎
王姝妍、Neita（莊芳田）、葉為元、龍諾兒／《Hata la 異世界》
周文元／《星際女孩》
周芸汝／《莓吉幼兒園》
陳威元／《勇者動畫系列2》
黃勻弦、黃郁婷／《我是陳派派》
★節目類聲音設計獎
吳明羽、林子煜、浦臨恩、馮俊曄、黃士佳、劉更始／《Hata la 異世界》
卓士堯、林先敏／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
林傳凱／《Musasuhis百年之路》
高偉晏、林協忠、張衞帆、陳品伶、A拔／《勇者動畫系列2》
黃浩倫、石恩明、王維剛／《我是陳派派》
★節目類節目創新獎
《Hata la 異世界》
《我是陳派派》
《明星製作公司》
《星廚之戰》
《孫子也打野》
⭐第61屆金鐘獎戲劇類入圍名單
★戲劇節目獎
《我們六個》
《我們與惡的距離II》
《都市開基祖》
《喝酒吧！笨蛋》
《監所男子囚生記》
★迷你劇集獎
《乩身》
《回魂計》
《成功路上》
《忘了我記得》
《親密之海》
★電視電影獎
《大仙尪仔》
《我的陽過阿公》
《客家電影院－小包袱》
《客家電影院－屋下無人》
《晚安，瑪卡龍》
★戲劇節目男主角獎
周渝民 《我們與惡的距離II》
莊凱勛 《都市開基祖》
陳澤耀 《監所男子囚生記》
曾敬驊 《如果不曾見過太陽》
謝章穎 《零日攻擊－蛇仔》
★戲劇節目女主角獎
邵雨薇《動物園》
柯佳嬿《如果不曾見過太陽》
楊貴媚《我們與惡的距離II》
謝欣穎《我們與惡的距離II》
鍾欣凌《拜六禮拜》
★戲劇節目女配角獎
于子育《我們與惡的距離II》
王渝萱《喝酒吧！笨蛋》
張詩盈《日日好食光》
游珈瑄《我們六個》
謝瓊煖《人浮於愛》
★戲劇節目男配角獎
施名帥《監所男子囚生記》
陳竹昇《都市開基祖》
黃鐙輝《我們與惡的距離II》
楊祐寧《監所男子囚生記》
潘親御《我們六個》
★迷你劇集（電視電影）女主角獎
吳奕蓉《客家電影院－小包袱》
李心潔《回魂計》
許莉廷《晚安，瑪卡龍》
舒淇《回魂計》
瑞瑪席丹《親密之海》
謝盈萱《忘了我記得》
★迷你劇集（電視電影）男主角獎
李銘順《親密之海》
侯彥西《客家電影院－屋下無人》
洪都拉斯（洪勝德）《大仙尪仔》
秦漢《忘了我記得》
傅孟柏《回魂計》
★迷你劇集（電視電影）女配角獎
于子育 《親密之海》
方郁婷 《回魂計》
林廷憶 《回魂計》
張詩盈 《成功路上》
陸弈靜 《客家電影院－小包袱》
★迷你劇集（電視電影）男配角獎
王柏傑《乩身》
柯一正《我的陽過阿公》
從從（唐從聖）《我的陽過阿公》
陳竹昇《我的陽過阿公》
楊迦恩《客家電影院－屋下無人》
福地祐介《親密之海》
★戲劇類節目原創歌曲獎
韋禮安WeiBird、艾蜜莉AMILI、黃婷、Hans陳思翰 《監所男子囚生記》
洪佩瑜、陳學聖、柯宏昇、何宇勝 《百萬人推理》
陳建騏、葛大為、徐佳瑩 《忘了記得》
米莎 《客家電影院－屋下無人》
Suming 舒米恩【舒米恩．魯碧】 《假日到山裏來看你》
★迷你劇集（電視電影）編劇獎
白蘭琪（姜素秋） 《我的腸過阿公》
林佳慧、徐麗雯 《客家電影院－小包袱》
胡錦筵、張佑維、王珮蓉 《客家電影院－屋下無人》
蔡柏璋、何昕明、劉若英 《忘了記得》
蔡柏璋、吳宗祐 《親密之海》
★迷你劇集（電視電影）導演獎
吳米森《台語有影－等待》
胡錦筵、周鉅宏《客家電影院－屋下無人》
徐麗雯《客家電影院－小包袱》
陳正道、許肇任《回魂計》
劉若英《忘了記得》
★戲劇節目編劇獎
吳季恩、陳南宏、許世輝、朱平《都市開基祖》
呂蒔媛《我們與惡的距離II》
林佳慧、林美子、黃克義《我們六個》
侯文詠、楊碧鳳《人浮於愛》
樓一安、吳思穎、周語莊、莫子儀《喝酒吧》
★戲劇節目導演獎
王傳宗《我們六個》
朱平《都市開基祖》
林君陽《我們與惡的距離II》
高炳權《監所男子囚生記》
樓一安《喝酒吧！笨蛋》
★戲劇類節目配樂獎
王倩婷《回魂計》
侯志堅、高亦謙 《監所男子囚生記》
侯志堅、黃偉哲、高敏倫、呂菱瑄 《乩身》
陳建騏、羅恩妮、陳宜萱、林逐 《忘了記得》
盧律銘、林孝親、林思妤 《我們與惡的距離II》
★戲劇節目最具潛力新人獎
任敏嫻／《零日攻擊－蛇仔》
林呈恩／《都市開基祖》
蔡喬菲／《如果我不曾見過太陽》
★迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
李宜儒／《我的陽過阿公》
張芹瑜／《客家電影院－屋下無人》
龍步晞／《客家電影院－屋下無人》
顏語瑢／《忘了我記得》
★戲劇類攝影獎
包軒鳴／《乩身》
李清迪、劉至桓／《監所男子囚生記》
趙冠衡、仉春霖／《忘了我記得》
蔡維隆／《親密之海》
簡佑陶、王淳宇／《我們與惡的距離II》
★戲劇類剪輯獎
江翊寧、解孟儒／《忘了我記得》
林承忻／《黑盒子》
林姿嫺／《我們與惡的距離II》
楊仕丞／《公視人生劇展 祝你下輩子開心》
賴詠萱／《動物園》
★戲劇類燈光獎
胡毓浩、詹謹嘉／《如果我不曾見過太陽》
楊青翰／《忘了我記得》
葉明廣／《親密之海》
謝松銘、小薰（林翊婷）／《動物園》
羅煒／《都市開基祖》
★戲劇類美術設計獎
吳若昀／《乩身》
林仲賢、龔照欽／《黑盒子》
翁定洋／《親密之海》
黃美清、鄭嘉政／《忘了我記得》
羅順福、沈展志、蕭仁傑／《回魂計》
★戲劇類造型設計獎
王佳惠、顏妙璟、徐淑娟／《親密之海》
姚君／《我們與惡的距離II》
施筱柔／《忘了我記得》
許力文、萬芷蓉／《乩身》
魏湘容／《回魂計》
蘇庭卉、林育妘、張貝帆、張丞寧／《監所男子囚生記》
★戲劇類視覺特效獎
李昭樺、傅景皇、鄭智維／《黑盒子》
梁偉民、郭憲聰／《如果我不曾見過太陽》
郭家宥、黃閔彬／《動物園》
郭憲聰、童譯白、呂奇駿／《乩身》
嚴振欽、侯秀嬑、曾彥偉／《我們與惡的距離II》
★戲劇類聲音設計獎
曾雅寧、歐千綺／《何百芮的地獄戀曲》
黃年永、李柏堯、陳奕伶、王子柔／《動物園》
楊書昕、陳家俐、楊家慎、廖厚閔、周維德、劉聖心、楊子介／《監所男子囚生記》
簡豐書、陳家俐、孫思媛、楊家慎、廖厚閔／《百萬人推理》
簡豐書、陳家俐、許正一／《乩身》
★戲劇類創新獎
《大仙尪仔》
《乩身》
《動物園》
《黑盒子》
《監所男子囚生記》
★特別獎
終身成就獎得主：林登義 先生
特別貢獻獎得主：吳進成 先生
⭐第61屆金鐘獎頒獎典禮時間＆地點資訊
※廣播金鐘獎頒獎
日期：10月17日（六）
時間：19：00 頒獎典禮
地點：台北流行音樂中心舉行
（廣播金鐘完整入圍名單看這邊：特別獎從缺、博恩2度入圍拚拿獎）
※節目類金鐘獎頒獎
日期：10月23日（五）
時間：17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮
地點：台北流行音樂中心舉行
※戲劇類金鐘獎頒獎
日期：10月24日（六）
時間：17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮
地點：台北流行音樂中心舉行
⭐第61屆金鐘獎主持陣容
節目類典禮主持人：陳漢典
節目類星光大道主持人：夏和熙、謝雨芝（Dora）
戲劇類典禮主持人：陳庭妮
戲劇類星光大道主持人：石知田、林葦妮（木木）
⭐第61屆金鐘獎直播平台統整
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今年金鐘獎節目類入圍名單超級精彩，綜藝節目獎入圍節目包含《星廚之戰》、《綜藝玩很大》、《一字千金》，綜藝節目主持人獎入圍者則有吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵組合，將對抗曾國城、沈玉琳、胡瓜等資深綜藝大哥，至於小S主持的《小姐不熙娣》今年則全數槓龜，令人訝異。
柯佳嬿第4度入圍視后 對手有楊貴媚、邵雨薇、鍾欣凌
至於戲劇類入圍名單同樣讓人震撼，舒淇與李心潔兩位國際級影后共同入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，將與瑞瑪席丹、謝盈萱PK。戲劇節目女主角獎入圍者則有邵雨薇、柯佳嬿、楊貴媚、謝欣穎、鍾欣凌，都是知名度與實力兼具的女明星，頒獎典禮當晚勢必會掀起高潮，紅毯造型同樣令人期待。
★綜藝節目獎
《一字千金》
《百分之一相對論 第一季》
《星廚之戰》
《週末最強大》
《綜藝玩很大》
★綜藝節目主持人獎
吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）／《綜藝大熱門》
沈玉琳、Melody 殷悅／《11點熱吵店》
胡瓜（胡自雄）、陳亞蘭（陳欣湉）、歐漢聲／《週末最強大》
曾國城、蔡尚樺／《全民星攻略》
邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃于恩）、丘涵／《真料理兩鍋論》
★動畫節目獎
《Hata la 異世界》
《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》
《我是陳派派》
《勇者動畫系列 2》
《莓吉幼兒園》
★生活風格節目獎
《也好吃》
《列車人生》
《我們回家吧 3》
《激流台灣》
《藝術二分之一：Art kak’ i’ iyaeh》
★生活風格節目主持人獎
Dennis Nieh（聶雲）／《The Taipei Tonight Show》
肯納Kenna／《City Escape》
馬世芳／《也好吃》
曾寶儀／《我們回家吧3》
融融（吳宇堯）／《融融歷險記》
★實境節目獎
《九條好漢在一班》
《人生幹大事上山吧！台灣隊》
《飢餓遊戲》
《嗨！營業中》
《廚師的迫降：客家廚房 2》
★實境節目主持人獎
利特、温昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯／《廚師的迫降：客家廚房 2》
姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔／《嗨！營業中－第六季》
胡瓜、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安／《胡來旅行社》
孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝／《飢餓遊戲》
雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）／《人生幹大事上山吧！台灣隊》
《另一種注目》
《守護我們的星球II：水陸之間》
《極樂世界之好好出門》
《膠囊時光 The Time Capsule》
《藝術很有事》
★紀實節目主持人獎
李宜庭／《島語 美麗島的外來客》
許璦婷／《下半場練習生》
陳雅琳／《我的野生鄰居》
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
黃迪揚／《讓愛傳下去－2024吳尊賢愛心獎》
★兒童節目獎
《talagay我最強！》
《ㄟ！跟你說個祕密》
《越來越嗖鯊》
《節氣x六感實驗室》
《趖來趖去3隻蟲》
★少年節目獎
《換個爸媽過幾天》
《反正你也不睡覺》
《成仁高中偵探社》
《青春！咱的夢》
《青春發言人》
★兒童少年節目主持人獎
A-têng（周俊廷）／《趖來趖去3隻蟲》
大霈（李霈瑜）、馬大元／《換個爸媽過幾天》
李穎珍／《練習生，衝一波！》
香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）／《阿猴出任務》
嚴八（嚴天浩）、胡子（黃柏涵）／《鹹魚小隊》
★節目類導演獎
白心儀、潘郁文／《我的動物同學》
余俊權／《列車人生》
阿洛・卡力亭・巴奇辣／《你的島嶼我的家》第三季：大航海
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
劉嵩／《南國啟示錄》
★節目類導播獎
丁光慈／《天才衝衝衝》
可樂（吳佩諭）／《大學聲 Young Voice》
林悅恩／《樂團祭》
陳健彬／《宇宙啦啦隊》
鍾宜瑩／《綜藝大熱門》
★節目類攝影獎
王盈舜／《紀錄觀點－冰封的記憶》
王瀚德、謝政峰、陳錦亮、陳冠宇、周劭杰／《藝術很有事：為何建築人愛穿黑衣？》
徐仲彥、黃郁智／《列車人生》
湯育宇、葉辰威、陳韋翰、陳翔科／《也好吃》
潘信安／《straight to the source 2》
★節目類燈光獎
伍翔麟、花花（沈佳穎）、呂杰／《樂團祭》
朱俊宇／《百分之一相對論 第一季》
李元嶽、毛卜祺、陳國安／《青春發言人》
柯朝璋／《吉日良辰客家封》
董崇安／《也好吃》
黎哲光、胡柏毅、蕭俊良／《星廚之戰》
★節目類剪輯獎
朱介任、王鈴晶／《藝術很有事：回看一刀俠 陳弘耀》
游宜展／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
楊淑婷／《Art Attack》
劉吉雄、盧彥中／《紀錄觀點－陌生人與他們的小孩》
謝欣志、吳殷漢／《ㄟ！跟你說個祕密》
★節目類美術設計獎
王姝妍、Neita（莊芳田）、葉為元、龍諾兒／《Hata la 異世界》
周文元／《星際女孩》
周芸汝／《莓吉幼兒園》
陳威元／《勇者動畫系列2》
黃勻弦、黃郁婷／《我是陳派派》
★節目類聲音設計獎
吳明羽、林子煜、浦臨恩、馮俊曄、黃士佳、劉更始／《Hata la 異世界》
卓士堯、林先敏／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
林傳凱／《Musasuhis百年之路》
高偉晏、林協忠、張衞帆、陳品伶、A拔／《勇者動畫系列2》
黃浩倫、石恩明、王維剛／《我是陳派派》
★節目類節目創新獎
《Hata la 異世界》
《我是陳派派》
《明星製作公司》
《星廚之戰》
《孫子也打野》
⭐第61屆金鐘獎戲劇類入圍名單
★戲劇節目獎
《我們六個》
《我們與惡的距離II》
《都市開基祖》
《喝酒吧！笨蛋》
《監所男子囚生記》
★迷你劇集獎
《乩身》
《回魂計》
《成功路上》
《忘了我記得》
《親密之海》
★電視電影獎
《大仙尪仔》
《我的陽過阿公》
《客家電影院－小包袱》
《客家電影院－屋下無人》
《晚安，瑪卡龍》
★戲劇節目男主角獎
周渝民 《我們與惡的距離II》
莊凱勛 《都市開基祖》
陳澤耀 《監所男子囚生記》
曾敬驊 《如果不曾見過太陽》
謝章穎 《零日攻擊－蛇仔》
★戲劇節目女主角獎
邵雨薇《動物園》
柯佳嬿《如果不曾見過太陽》
楊貴媚《我們與惡的距離II》
謝欣穎《我們與惡的距離II》
鍾欣凌《拜六禮拜》
于子育《我們與惡的距離II》
王渝萱《喝酒吧！笨蛋》
張詩盈《日日好食光》
游珈瑄《我們六個》
謝瓊煖《人浮於愛》
★戲劇節目男配角獎
施名帥《監所男子囚生記》
陳竹昇《都市開基祖》
黃鐙輝《我們與惡的距離II》
楊祐寧《監所男子囚生記》
潘親御《我們六個》
★迷你劇集（電視電影）女主角獎
吳奕蓉《客家電影院－小包袱》
李心潔《回魂計》
許莉廷《晚安，瑪卡龍》
舒淇《回魂計》
瑞瑪席丹《親密之海》
謝盈萱《忘了我記得》
★迷你劇集（電視電影）男主角獎
李銘順《親密之海》
侯彥西《客家電影院－屋下無人》
洪都拉斯（洪勝德）《大仙尪仔》
秦漢《忘了我記得》
傅孟柏《回魂計》
★迷你劇集（電視電影）女配角獎
于子育 《親密之海》
方郁婷 《回魂計》
林廷憶 《回魂計》
張詩盈 《成功路上》
陸弈靜 《客家電影院－小包袱》
★迷你劇集（電視電影）男配角獎
王柏傑《乩身》
柯一正《我的陽過阿公》
從從（唐從聖）《我的陽過阿公》
陳竹昇《我的陽過阿公》
楊迦恩《客家電影院－屋下無人》
福地祐介《親密之海》
★戲劇類節目原創歌曲獎
韋禮安WeiBird、艾蜜莉AMILI、黃婷、Hans陳思翰 《監所男子囚生記》
洪佩瑜、陳學聖、柯宏昇、何宇勝 《百萬人推理》
陳建騏、葛大為、徐佳瑩 《忘了記得》
米莎 《客家電影院－屋下無人》
Suming 舒米恩【舒米恩．魯碧】 《假日到山裏來看你》
★迷你劇集（電視電影）編劇獎
白蘭琪（姜素秋） 《我的腸過阿公》
林佳慧、徐麗雯 《客家電影院－小包袱》
胡錦筵、張佑維、王珮蓉 《客家電影院－屋下無人》
蔡柏璋、何昕明、劉若英 《忘了記得》
蔡柏璋、吳宗祐 《親密之海》
★迷你劇集（電視電影）導演獎
吳米森《台語有影－等待》
胡錦筵、周鉅宏《客家電影院－屋下無人》
徐麗雯《客家電影院－小包袱》
陳正道、許肇任《回魂計》
劉若英《忘了記得》
★戲劇節目編劇獎
吳季恩、陳南宏、許世輝、朱平《都市開基祖》
呂蒔媛《我們與惡的距離II》
林佳慧、林美子、黃克義《我們六個》
侯文詠、楊碧鳳《人浮於愛》
樓一安、吳思穎、周語莊、莫子儀《喝酒吧》
★戲劇節目導演獎
王傳宗《我們六個》
朱平《都市開基祖》
林君陽《我們與惡的距離II》
高炳權《監所男子囚生記》
樓一安《喝酒吧！笨蛋》
★戲劇類節目配樂獎
王倩婷《回魂計》
侯志堅、高亦謙 《監所男子囚生記》
侯志堅、黃偉哲、高敏倫、呂菱瑄 《乩身》
陳建騏、羅恩妮、陳宜萱、林逐 《忘了記得》
盧律銘、林孝親、林思妤 《我們與惡的距離II》
★戲劇節目最具潛力新人獎
任敏嫻／《零日攻擊－蛇仔》
林呈恩／《都市開基祖》
蔡喬菲／《如果我不曾見過太陽》
★迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
李宜儒／《我的陽過阿公》
張芹瑜／《客家電影院－屋下無人》
龍步晞／《客家電影院－屋下無人》
顏語瑢／《忘了我記得》
★戲劇類攝影獎
包軒鳴／《乩身》
李清迪、劉至桓／《監所男子囚生記》
趙冠衡、仉春霖／《忘了我記得》
蔡維隆／《親密之海》
簡佑陶、王淳宇／《我們與惡的距離II》
★戲劇類剪輯獎
江翊寧、解孟儒／《忘了我記得》
林承忻／《黑盒子》
林姿嫺／《我們與惡的距離II》
楊仕丞／《公視人生劇展 祝你下輩子開心》
賴詠萱／《動物園》
★戲劇類燈光獎
胡毓浩、詹謹嘉／《如果我不曾見過太陽》
楊青翰／《忘了我記得》
葉明廣／《親密之海》
謝松銘、小薰（林翊婷）／《動物園》
羅煒／《都市開基祖》
★戲劇類美術設計獎
吳若昀／《乩身》
林仲賢、龔照欽／《黑盒子》
翁定洋／《親密之海》
黃美清、鄭嘉政／《忘了我記得》
羅順福、沈展志、蕭仁傑／《回魂計》
★戲劇類造型設計獎
王佳惠、顏妙璟、徐淑娟／《親密之海》
姚君／《我們與惡的距離II》
施筱柔／《忘了我記得》
許力文、萬芷蓉／《乩身》
魏湘容／《回魂計》
蘇庭卉、林育妘、張貝帆、張丞寧／《監所男子囚生記》
★戲劇類視覺特效獎
李昭樺、傅景皇、鄭智維／《黑盒子》
梁偉民、郭憲聰／《如果我不曾見過太陽》
郭家宥、黃閔彬／《動物園》
郭憲聰、童譯白、呂奇駿／《乩身》
嚴振欽、侯秀嬑、曾彥偉／《我們與惡的距離II》
★戲劇類聲音設計獎
曾雅寧、歐千綺／《何百芮的地獄戀曲》
黃年永、李柏堯、陳奕伶、王子柔／《動物園》
楊書昕、陳家俐、楊家慎、廖厚閔、周維德、劉聖心、楊子介／《監所男子囚生記》
簡豐書、陳家俐、孫思媛、楊家慎、廖厚閔／《百萬人推理》
簡豐書、陳家俐、許正一／《乩身》
★戲劇類創新獎
《大仙尪仔》
《乩身》
《動物園》
《黑盒子》
《監所男子囚生記》
★特別獎
終身成就獎得主：林登義 先生
特別貢獻獎得主：吳進成 先生
⭐第61屆金鐘獎頒獎典禮時間＆地點資訊
※廣播金鐘獎頒獎
日期：10月17日（六）
時間：19：00 頒獎典禮
地點：台北流行音樂中心舉行
（廣播金鐘完整入圍名單看這邊：特別獎從缺、博恩2度入圍拚拿獎）
※節目類金鐘獎頒獎
日期：10月23日（五）
時間：17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮
地點：台北流行音樂中心舉行
※戲劇類金鐘獎頒獎
日期：10月24日（六）
時間：17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮
地點：台北流行音樂中心舉行
節目類典禮主持人：陳漢典
節目類星光大道主持人：夏和熙、謝雨芝（Dora）
戲劇類典禮主持人：陳庭妮
戲劇類星光大道主持人：石知田、林葦妮（木木）
⭐第61屆金鐘獎直播平台統整
- 官方網路頻道：金鐘61官網、金鐘官方YouTube
- 電視直播：三立都會台
- 海外直播：三立國際台
- 廣播調頻：好事989電台
- 數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY
- 影音平台直播：三立MOD綜合台、LINE TV
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