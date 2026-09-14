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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前啟程訪日並出席日本後援會成立大會，其中立委暨亞東國會議員友好協會會長郭國文也到場，卻遭到網友質疑，跟沈伯洋赴日卻不在台南輔選市長參選人陳亭妃，對此郭國文親自回應，強調如果陳亭妃有日本的規劃也樂意協助安排。有網友提出質疑，郭國文隨沈伯洋競選團隊一起跑去日本，但選戰倒數不是應該輔選陳亭妃？更點名林俊憲、王定宇也都各做各的事，形同一起冷暴力放生陳亭妃。認為台南立委應該大器一點團結起來，哪來的自信認為謝龍介一定不會翻。對此郭國文回應表示，這次赴日主要的原因是參與民進黨與日本自民黨的2+2對談，分別由台日的執政黨派出2位國會議員進行對話，是個行之多年的活動，且民進黨派出的人員是由黨主席賴清德親自欽點。郭國文進一步說明，表示這次沈伯洋與自己都是2+2對話的成員，因此自己才會出席沈伯洋的日本後援會成立大會，強調支持優秀的人選是應該的。郭國文提到，每個地方的首長選舉都相當重要，在台日關係緊密下，其實許多參選人會希望與日本有多些交流，甚至促成多一點的合作；因此，不管是沈伯洋，還是先前自己也曾協助安排高雄市長參選人賴瑞隆赴日拜會國會議員，他都相當樂意協助。最後強調，如果陳亭妃有任何日本的規劃，自己也絕對全力協助安排。