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TikTok狂推日本影片 年輕人看著看著就訂機票

日圓貶值加持 「3、4英鎊就能吃到超讚拉麵」

▲日圓疲弱也帶動「爆買」風潮，社群平台大量出現遊客展示日本戰利品的影片。圖為日本大阪商業區。（圖／美聯社／達志影像）

東京、京都、大阪成標配 社群爆紅景點也擠爆

為了「IG美照」排隊 有人開始後悔追網紅景點

「打開Instagram，又有朋友在日本旅遊」這在台灣早已不是新鮮事，不過日本旅遊近年在英國年輕族群間掀起熱潮，從便利商店美食、藥妝，到富士山、京都鳥居與澀谷街頭，大量「日本旅遊」影片不斷洗版，外媒指出，富士山美景、足以改變生命力的拉麵，以及疲軟的日圓，成為年輕的英國人去日本的三大理由。根據英國廣播公司（BBC）報導，日本政府觀光局（JNTO）統計，2025年共有48萬3157名英國旅客造訪日本，較2024年增加24.8%，與疫情前的2019年相比更成長40.8%。2026年初步數據顯示，熱潮仍未降溫。日本城市景觀、美食、動漫、遊戲、自然景色、歷史與寺廟都是吸引英國20至30多歲旅客的原因，但多名受訪者不約而同指出，社群媒體才是近年日本旅遊迅速爆紅的重要推手。24歲的桑維（Maitri Sanghvi）表示，自己滑TikTok時「日本一直跳出來」，讓原本就想去日本的念頭再次被點燃，今年稍早便與男友安排3週日本旅行。29歲的易卜拉欣（Aden Ibrahim）同樣坦言，看到其他人的日本旅遊影片確實影響他的決定。他去年7月與朋友赴日後，也開始大量上傳旅遊短片，其中一支以「日本之旅終於走出群組聊天室」為題的影片，觀看次數已突破110萬。在TikTok及Instagram搜尋「#japantravel」，富士山、熱騰騰的拉麵、京都伏見稻荷大社千本鳥居、大阪道頓堀霓虹燈、澀谷十字路口，以及各種日本旅遊行程攻略幾乎隨處可見。除了社群媒體，日本相對便宜的物價也成為誘因。從英國搭乘廉價航空、經中國轉機前往日本，淡季來回機票最低約450英鎊，但日圓走弱讓旅客抵達日本後的消費負擔相對降低。26歲美食TikToker賈瓦德（Faye Jawad）形容，在日本「3、4英鎊就能吃到一碗改變人生的拉麵」，相較之下，英國品質普通的拉麵甚至可能要價20英鎊。日圓疲弱也帶動「爆買」風潮，社群平台大量出現遊客展示日本戰利品的影片，從限定口味KitKat、文具、服飾到保養品都有。23歲的柯貝特（Sam Corbett）今年5月訪日時，就因為零食、抹茶、衣服及保養品買得太多，最後乾脆再買一個行李箱把戰利品全部塞進去。多數受訪英國旅客選擇的行程高度相似，集中在俗稱「黃金路線」的東京、京都、大阪，再搭配奈良、廣島及富士山等周邊景點。然而，遊客大量集中也讓日本觀光公害問題更加突出。日本導遊泉井千幸表示，近年曾目睹旅客插隊搭公車、用大型行李阻塞車內空間，在京都竹林樹木刻字、深夜大聲喧嘩，甚至闖入禁止進入區域拍照。部分地方政府已開始採取更嚴格措施。富士山附近的富士河口湖町因遊客違規問題頻傳，取消今年櫻花祭；東京澀谷區則從6月開始針對亂丟垃圾行為開出現場罰單。日本7月也將國際觀光旅客稅從每人1000日圓調高至3000日圓，政府表示增加的收入將用於改善公共交通及修復歷史景點等用途。部分旅客坦言，實際抵達日本後才發現熱門景點的擁擠程度超乎想像。一名21歲動漫迷前往東京迪士尼海洋時，因人潮過多，整天只搭到一項遊樂設施，光排隊就花了3小時。柯貝特也認為，社群媒體推波助瀾加劇熱門景點人潮。他曾因為京都一家甜點店在社群平台爆紅而特地前往，抵達後卻發現現場擠滿遊客，「排隊人潮裡連一個當地人都沒有」。箱根鳥居、京都嵐山竹林等景點，也擠滿等待拍攝「Instagram完美照片」的遊客。不過並非所有人都排斥熱門觀光行程。29歲的麥葛瑞格（Laura McGregor）認為，近年旅遊圈反而出現一種「害怕看起來像觀光客」的心態。她計畫蜜月前往東京、大阪、迪士尼、環球影城、富士山及廣島，認為除了體驗日本較貼近在地生活的一面，也可以盡情享受熱門景點。