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星巴克史努比9/21開賣！Snoopy玻璃杯、綠圍裙娃、Peanuts鑰匙圈

▲星巴克Peanuts + Starbucks限定聯名系列太萌了。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，必搶「26PEANUTS史努比TOGO玻璃冷水杯」1200元！

▲星巴克推出超可愛「26PEANUTS史努比TOGO玻璃冷水杯」1200元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克Peanuts + Starbucks限定聯名系列杯壺，售價750元～1300元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克Peanuts + Starbucks療癒生活小物，售價650元～1200元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

台灣星巴克今（14）日驚喜宣布，攜手Snoopy《花生漫畫》萬聖節南瓜特別篇動畫60週年，Peanuts + Starbucks限定聯名系列來了，9月21日星禮程會員搶先收藏、全台門市9月22日開賣，推薦必搶戴上南瓜帽、綠圍巾並搭配Woodstock糊塗塌客吸管的「史努比TOGO玻璃冷水杯」、綠圍裙絨毛娃娃玩偶、鑰匙圈、手提袋、馬克杯、不鏽鋼杯價格清單一次整理。星巴克再度聯名《花生漫畫》！適逢經典動畫萬聖節南瓜特別篇《It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown™》60週年，主打秋日懷舊季節，Snoopy與查理布朗Charlie Brown、露西Lucy等好友相聚為靈感，打造的Peanuts + Starbucks限定聯名系列。延續Bearista小熊玻璃杯熱潮，全新推出以史努比為主角的造型，還戴上南瓜色帽子、綠色圍巾，並搭配Woodstock糊塗塌客條紋吸管，鐵粉絕對不能錯過。同系列還有全主角款「26PEANUTS馬克杯」750元、Lucy與Snoopy分享咖啡時光的「PEANUTS不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、以經典動畫特別篇為靈感的「PEANUTS不鏽鋼杯」1300元、「南瓜吊飾不鏽鋼杯」1300元，融合Snoopy裝飾吸管與南瓜秋日圖像的「PEANUTS TOGO冷水杯」950元等。療癒生活小物則有綠圍裙Snoopy絨毛玩偶「綠圍裙26PEANUTS娃娃」1200元、擁抱南瓜的「26PEANUTS鑰匙圈」吊飾700元及「26PEANUTS手提袋」650元。星巴克Peanuts + Starbucks限定聯名系列，9月21日星禮程會員搶先收藏，9月22日全台門市、線上門市同步開賣。