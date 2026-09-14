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▲橫宮七海因壓力輕生後，片商竟還推出她的遺作，引發大批粉絲的不滿。（圖／翻攝自X@yokomiyananami_）

日本25歲知名AV女優倉木華，近日驚傳於牛郎公關男友平良翔太的租屋處輕生，隨後AV達人一劍浣春秋也發出訃聞證實，她的好友向真凜也出面揭露她長期遭男友家暴的處境，讓倉木華身心都受創，反覆輕生未遂後，最終走上絕路。但其實，因不堪壓力而選擇輕生的AV女優非常多，愛田飛鳥（前藝名愛川柚季）因被事務所壓榨，而在2019年選擇跳樓；橫宮七海則是因家庭關係不合，又因工作與輿論壓力，而罹患情緒病，最終在2023年於租屋處輕生。愛田飛鳥在1990年7月27日出生，並於2015年正式以AV女優身分出道，憑藉甜美外貌與好身材，火速獲得大眾矚目，但她在2019年2月突發出一則X貼文表示非常疲倦、希望有人抱著自己說沒事後，帳號就沒再更新，之後傳出她於2月到3月期間墜樓身亡的消息。之後愛田飛鳥的好友揭露一花琴音（原名寶生莉莉），在同年6月證實愛田飛鳥死訊，表示她已於2019年3月23日在五反田某棟大樓跳樓身亡。一花琴音也揭露讓愛田飛鳥走上絕路的原因，指出她生前疑似不堪經紀公司與事務所的長期壓榨，雖然作品都大賣，但收到的片酬卻非常低，例如拍片與多名男優發生關係卻僅得日幣20萬元（約台幣4萬1千元），長期的壓榨與壓力，讓她最後選擇走上絕路。一花琴音也質疑經紀公司為了繼續販售愛田飛鳥生前作品，所以刻意隱瞞死訊，就連她的社群帳號都沒刪除，誇張行徑讓外界都非常傻眼。另一位AV女優橫宮七海在2002年2月17日出生，並於2021年出道當AV女優，可愛外貌與火辣身材，讓她有蘿莉系女優的稱號，作品成績都非常好，但她卻在出道短短2年，就於2023年跟事務所解除合約、宣布隱退，接著在同年12月，友人就宣布了她的去世消息。雖然她的輕生原因沒有證實，但傳出她在重男輕女的家庭成長，長期承受家庭問題與心理負擔，加上高強度工作與生活貧困等生活壓力，因而飽受情緒病像是抑鬱症等的困擾，生前多次試圖輕生，就連身上也有自殘痕跡，最終在2023年於租屋處離世。而最令人傻眼的是，片商竟還在她過世後，以遺作方式上架她未公開作品，遭外界怒批是賺死人財，直呼看不下去。然而不只這些人，歷年來還有不少AV女優輕生，像是麻生美由樹，因長期受到網暴，在2008年於自家浴室內輕生；美咲沙耶因憂鬱症在2007年輕生；倉澤七海在2004年於東京住處跳樓離世。雖然AV女優看似光鮮亮麗，但其實都因社會上的偏見而飽受壓力，甚至走上絕路，讓外界都感到非常遺憾又不捨。