2026上半年十大人氣主題樂園出爐，根據交通部觀光署最新統計數據，今年遊客造訪人次最多、最強的遊樂園再度由高雄義大世界奪下，光是今年1月到6月就吸引超過266萬人次入園。另一方面，根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行輿情分析，公布2026上半年十大主題樂園網路聲量排行，第一季冠軍麗寶樂園退居第7，原本第4名的九族文化村則逆勢衝上冠軍！
台灣最強遊樂園「義大世界蟬聯多年」！暑假狂吸人潮
高雄義大世界已經連續多年稱霸人氣冠軍，由於是全台少見的複合式休閒渡假園區，將主題樂園、購物中心與飯店住宿串聯，親子、情侶或好友出遊都能一次完成吃喝玩樂與住宿安排。園區以地中海風格為主要特色，白色牆面、拱廊及各式建築營造出濃厚異國度假氣息。
其中透明景觀車廂摩天輪是義大世界代表性地標，繞行一圈約18分鐘，可從高空欣賞高雄市景，夜間還會呈現128種燈光變化，成為不少旅客拍照打卡的亮點。
根據交通部觀光署統計，去年全台各大主題樂園中，義大世界以501萬人次奪下冠軍，今年上半年累積遊客量也突破266萬人次，人氣依舊相當強勁。
2026年台灣主題樂園人次排行（統計期間1~6月）
1.高雄義大世界：266萬2295人次
2.台中麗寶樂園渡假村：210萬7149人次
3.苗栗尚順育樂世界：160萬3636人次
4.新竹六福村主題遊樂園：39萬542人次
5.雲林劍湖山世界：36萬6531人次
6.南投九族文化村：34萬7426人次
7.桃園小人國主題樂園：34萬3385人次
8.花蓮遠雄海洋公園：20萬4823人次
9.台南頑皮世界：18萬6381人次
10.新竹小叮噹科學主題樂園：17萬924人次
11.苗栗西湖渡假村：8萬2201人次
九族文化村奪網路聲量冠軍！眾激讚：光看表演就值回票價
不過，根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行輿情分析，公布2026上半年十大人氣主題樂園網路聲量排行，原本年初排名第4的九族文化村逆勢衝上冠軍，原本第一名的「麗寶樂園」則退居第7。
九族文化村這次強勢逆襲，網路聲量從今年第一季的第4名一路挺進冠軍，用1萬558筆討論度拿下2026上半年人氣主題樂園第1名。以台灣原住民文化為主軸的九族文化村，園區同時結合多元遊樂設施與部落文化體驗，從刺激型遊具到傳統建築、歌舞表演都能一次體驗。
喜歡速度感的遊客，可以挑戰全台唯一懸吊式雲霄飛車「馬雅探險」、從高空俯衝而下的大型水上雲霄飛車，以及總高度達85公尺的自由落體「UFO歷險」，每項設施都相當考驗膽量；若想悠閒遊玩，也能走進原住民部落園區，欣賞依山勢打造的傳統住屋。園區還安排原住民傳統歌舞、全新的水劇場表演，以及十多項免費部落文化體驗，讓遊客深入認識不同族群的文化與生活。
此外，九族文化村也是知名賞櫻景點，園區種植超過5000株櫻花，每年2月陸續綻放，粉嫩花海搭配歐式建築，成為社群熱門打卡景色。有網友表示「九族算是有在維護，國內少數沒有走下坡的遊樂園，大推 」、「九族真的是光看表演就值回票價的地方！」、「九族的原住民屋多年來每次去都維持得很乾淨，值得支持的樂園」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄義大世界已經連續多年稱霸人氣冠軍，由於是全台少見的複合式休閒渡假園區，將主題樂園、購物中心與飯店住宿串聯，親子、情侶或好友出遊都能一次完成吃喝玩樂與住宿安排。園區以地中海風格為主要特色，白色牆面、拱廊及各式建築營造出濃厚異國度假氣息。
其中透明景觀車廂摩天輪是義大世界代表性地標，繞行一圈約18分鐘，可從高空欣賞高雄市景，夜間還會呈現128種燈光變化，成為不少旅客拍照打卡的亮點。
根據交通部觀光署統計，去年全台各大主題樂園中，義大世界以501萬人次奪下冠軍，今年上半年累積遊客量也突破266萬人次，人氣依舊相當強勁。
1.高雄義大世界：266萬2295人次
2.台中麗寶樂園渡假村：210萬7149人次
3.苗栗尚順育樂世界：160萬3636人次
4.新竹六福村主題遊樂園：39萬542人次
5.雲林劍湖山世界：36萬6531人次
6.南投九族文化村：34萬7426人次
7.桃園小人國主題樂園：34萬3385人次
8.花蓮遠雄海洋公園：20萬4823人次
9.台南頑皮世界：18萬6381人次
10.新竹小叮噹科學主題樂園：17萬924人次
11.苗栗西湖渡假村：8萬2201人次
九族文化村奪網路聲量冠軍！眾激讚：光看表演就值回票價
不過，根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行輿情分析，公布2026上半年十大人氣主題樂園網路聲量排行，原本年初排名第4的九族文化村逆勢衝上冠軍，原本第一名的「麗寶樂園」則退居第7。
九族文化村這次強勢逆襲，網路聲量從今年第一季的第4名一路挺進冠軍，用1萬558筆討論度拿下2026上半年人氣主題樂園第1名。以台灣原住民文化為主軸的九族文化村，園區同時結合多元遊樂設施與部落文化體驗，從刺激型遊具到傳統建築、歌舞表演都能一次體驗。
喜歡速度感的遊客，可以挑戰全台唯一懸吊式雲霄飛車「馬雅探險」、從高空俯衝而下的大型水上雲霄飛車，以及總高度達85公尺的自由落體「UFO歷險」，每項設施都相當考驗膽量；若想悠閒遊玩，也能走進原住民部落園區，欣賞依山勢打造的傳統住屋。園區還安排原住民傳統歌舞、全新的水劇場表演，以及十多項免費部落文化體驗，讓遊客深入認識不同族群的文化與生活。
此外，九族文化村也是知名賞櫻景點，園區種植超過5000株櫻花，每年2月陸續綻放，粉嫩花海搭配歐式建築，成為社群熱門打卡景色。有網友表示「九族算是有在維護，國內少數沒有走下坡的遊樂園，大推 」、「九族真的是光看表演就值回票價的地方！」、「九族的原住民屋多年來每次去都維持得很乾淨，值得支持的樂園」。