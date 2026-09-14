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迎接基隆400年，基隆市長參選人童子瑋攜手台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，規劃將15公尺大型水上氣球帶進基隆港，將自本月24日起於基隆港海域正式展出，展期為期2個月，讓基隆港成為全台矚目的城市舞台。這項計畫也由總統府資政童永、慶安宮主委童德裕與童子瑋三代共同號召各界好友支持。童子瑋表示，基隆400不只是回望歷史，更要用創意讓更多人走進基隆、看見基隆，也讓基隆港成為當代認識這座城市的重要入口。童子瑋表示，自己規劃「基隆400童樂會」系列活動，就是希望讓更多人有一個契機認識基隆400年的歷史文化。基隆在400年來，一直是一座面向世界的城市，不同族群從海上來到這裡，讓不同文化、產業與信仰都在港口旁留下痕跡。因此這段時間，團隊先從文化開始，規劃專刊、走讀與策展，就是希望把基隆人的生活、故事與城市脈絡說清楚。童子瑋指出，基隆400應該成為全台灣重新認識基隆、重新走進基隆的機會。基隆最有條件做到這件事的地方就是港口，因為基隆一出火車站就是港，走在市中心身邊也是港。因此這次特別攜手台灣當代知名IP「黃阿瑪的後宮生活」，規劃15公尺高的大型水上氣球，自9月24日起在基隆港海域亮相，陪伴基隆度過2個月的400年慶典時光，並結合基隆歷史與趣味意象，希望透過吸睛的城市裝置，讓全台灣從這隻「巨貓」開始認識基隆400年的故事。總統府資政童永表示，今年100歲並在基隆生活82年，對基隆400年特別有感，基隆港對他們這一代人來說，是許多基隆人工作、生活與養家的地方。前一陣子童子瑋向他說明構想，希望在基隆港設置大型水上裝置，讓大家從火車站、市區、港邊，都能第一眼看見代表基隆的亮點。認為這是很有創意、也值得支持的想法，也非常肯定童子瑋願意從文化出發，讓基隆400以更有創意的方式展開全新風貌。慶安宮主任委員童德裕則說，這次計畫由民間共同響應支持，就是希望在基隆400年的重要時刻，為城市出一份力。童永資政聽完童子瑋的構想後，主動邀請慶安宮的朋友、地方企業與各界好友一起支持贊助，讓這項城市禮物能夠完成。基隆一路走到今天，本來就是靠一代一代基隆人、地方商家、宮廟、企業與市民一起撐起來，到了400年這個時間點，民間更應該共同響應基隆在地重要的歷史價值，讓更多台灣人再一次看見基隆。