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▲7-11將《Garena傳說對決》10週年人氣角色搬進超商，單筆滿129元就送限量虛寶序號。（圖／7-11提供）

《傳說對決》玩家快衝7-11 滿129元抽30款遊戲虛寶

▲7-11的CITY TEA則自9月16日起推出5款《Garena傳說對決》聯名杯。（圖／7-11提供）

《傳說對決》聯名飲品來了！思樂冰、CITY TEA都有

大專院校陸續開學，超商搶攻學生族群商機，7-11瞄準年輕客群，9月16日起推出「大份量」鮮食新品，同時攜手迎來10週年的人氣手遊《Garena傳說對決》，推出10款聯名包裝商品與飲品，消費指定商品滿額還能獲得遊戲虛寶。7-11本次推出多款「大」字輩新品，包括與台北知名早餐店味鼎聯名的「爆漿起司大飯糰」，主打飽滿內餡搭配爆漿起司，另有加蛋升級的「肉鬆玉子新極大飯糰」、與中式便當專門店𡘙師傅聯名的「大大大經典鹽酥雞」，以及濃郁奶香的「雞蛋牛奶棒」。除了大份量新品，7-11也將《Garena傳說對決》10週年人氣角色搬進超商，推出「蔥鹽燒肉拌麵」、「爆漿起司燻腸飯卷」、「原味美式雙狗堡」、「重量級奶油手撕餐包」等聯名鮮食，還讓過去期間限定的「巨大巧克力雙餡蛋糕捲」回歸，搭配「可樂果JUMBO」推出聯名版本。商品包裝加入亞連、弗洛倫、愛麗絲、刀鋒寶貝、皮皮等人氣角色。活動期間購買指定聯名鮮食、零食、現萃茶及思樂冰，單筆滿129元就送限量虛寶序號，有機會抽中永久表情「愛麗絲：緩～光臨」及傳說精選造型等30款隨機虛寶。此外，7-11思樂冰推出全新「藍色棉花糖風味思樂冰」，並同步推出「愛麗思樂冰」、「藍BUFF上身」2款限量杯身，主打湛藍視覺搭配清涼口感；CITY TEA則自9月16日起推出5款《Garena傳說對決》聯名杯，分別融入莫托斯、刀鋒寶貝、凡恩、克里希、芽芽等角色。為呼應《Garena傳說對決》10週年演唱會，7-11也將於9月16日起在台北大巨蛋周邊的復忠門市打造「愛麗絲：緩～光臨」傳說主題櫥窗，從聯名鮮食、飲品到遊戲虛寶與主題門市，7-11這次不只搶攻開學季「吃飽」商機，更直接鎖定遊戲玩家荷包。